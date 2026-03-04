‘허사도 정비창 시대’ 열어

독자적 함정정비 체계 구축으로 국내 최대 규모 해상 정비 거점 마련

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]해양경찰정비창이 4일 준공 및 출범 기념식을 갖고 본격 운영에 들어갔다.

해양경찰정비창은 전남 목포시 허사도에 터를 잡고 지난 ’22년도 11월에 착공, 총 면적 181,527㎡(해상면적 포함), 총사업비 2,608억 여원을 들여 준공했다.

이번 준공은 최첨단 플로팅 도크와 자동화된 정비 설비 등을 갖추고 연간 160여 척의 함정을 정비함으로써, 그동안 외부에 의존해 왔던 대형 함정 정비를 해양경찰이 독자적으로 수행하는 ‘정비 자립화’를 이뤄냈다는 점에서 큰 의미를 지닌다.

특히 지난 1월, 해경 창설 이래 최초로 3,000톤급 대형 함정의 자체 상가(함정을 수리하기 위해 육상으로 올리는 작업)를 성공적으로 완수하며 이미 그 기술력을 증명한 바 있다.

또한, 기존 서해권 경비함정 정비수리가 해양경찰정비창(목포)과 부산 해양경찰정비창으로 분산됨에 따라 경비함정의 이동 시간을 절반 이하로 줄일 수 있고, 그로 인해 함정 정비 기간을 획기적으로 단축하여 해상 치안의 공백 최소화 및 함정 가동률을 높일 수 있게 되었다.

이는 곧, 예산 절감과 함께 각종 해양 치안 상황에 보다 신속하게 대응하는 토대가 마련되었음을 의미한다.

아울러 정비창이 위치한 목포 지역의 수리 조선 산업 활성화와 전문 인력 양성 등 지역 경제 발전에도 파급효과를 미칠 것으로 기대된다.

안교진 해양경찰정비창장은 “철저하고 전문적인 정비 능력을 갖춘 이번 해양경찰정비창 준공으로 보다 안전하고 완벽한 해양 출동 태세 확립을 통해 국민이 안심하고 이용할 수 있는 안전한 바다를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 이번 준공 및 출범 기념식에는 전남도지사, 지역 국회의원 등 약 250여 명이 참석하였다.