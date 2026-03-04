중단 사업 1400억원 본 PF 조달 구조 재편 통해 도심 주택공급 확대

[헤럴드경제=김은희 기자] 신한금융그룹은 한국자산관리공사(캠코)와 공동 출자한 ‘신한 PF(프로젝트파이낸싱) 정상화펀드’를 통해 서울 마포구 공덕역 주상복합 개발사업의 본 PF 1400억원 금융주선을 완료했다고 4일 밝혔다.

공덕역 주상복합 개발사업은 2022년 부동산 경기 둔화와 공사비 상승 등의 영향으로 브릿지론 단계에서 중단된 현장이다.

신한금융은 2023년 9월 캠코와 함께 총 2350억원 규모의 신한 PF 정상화펀드를 조성했다. 위탁운용사인 신한자산운용이 PFV(프로젝트금융투자사) 설립부터 사업 구조 재편 등 개발 전 과정을 총괄하고 신한은행과 신한캐피탈 등 주요 그룹사가 금융주선과 출자에 참여했다.

이는 PF 정상화펀드 투자를 통해 중단 위기에 놓였던 사업장을 재구조화하고 본 PF로 연결한 첫 정상화 성과다. 기존 도시형 생활주택 중심의 개발 계획을 주상복합 아파트 중심으로 전환하는 인허가 변경을 추진해 사업 구조를 개선했다는 점이 특징이다.

신한금융은 이를 계기로 부동산 PF 부실 우려 사업장의 선별적 정상화를 통해 시장 리스크 확산을 차단하고 자금이 실수요 중심의 주택공급 등 생산적 영역으로 재투입되는 구조를 확대해 나갈 계획이다.

신한금융 관계자는 “부실 우려로 묶여 있던 자금을 정상화 과정을 통해 도심 주택공급이라는 실물경제 영역으로 다시 연결한 데 의미가 있다”며 “정교한 리스크 관리와 구조 개선을 바탕으로 자금이 시장에서 선순환하는 금융 생태계를 확대해 나가겠다”고 말했다.