반도체 생산, 기저효과·휴대폰 출시일 영향 의복·통신기기 등 판매 늘어나면서 소비 확대 건설업 부진 속 수주회복 조짐…3개월째 증가

[헤럴드경제=양영경 기자] 새해 첫 달 반도체 생산이 줄어들면서 산업생산이 석 달 만에 감소했다. 반면 소비와 설비투자는 증가하며 주요 지표별 엇갈린 흐름을 보였다.

4일 국가 데이터처가 발표한 ‘1월 산업활동동향’에 따르면 1월 전산업생산지수(계절조정)는 114.7(2020년=100)로, 전월보다 1.3% 감소했다.

산업생산은 지난해 10월(-2.2%) 감소 이후 11월(0.7%)과 12월(1.0%) 두 달 연속 증가했지만, 석 달 만에 다시 감소세로 돌아섰다.

부문별로 보면 광공업 생산은 전월 대비 1.9% 줄었다. 전자부품(6.5%) 등 일부 품목에서 생산이 늘었지만, 반도체(-4.4%)와 유조선 등 기타 운송장비(-17.8%) 생산이 감소한 영향이 컸다. 반도체 생산은 작년 11월(6.9%)과 12월(2.3%) 증가했다가 석 달만에 감소했다.

이두원 데이터처 경제동향통계심의관은 최근 반도체 수출 호황에도 생산이 감소한 것과 관련해 “반도체 생산은 지난해 9월 정점을 찍은 이후 물량 증가가 제한적인 흐름을 보이고 있다”며 “수출 증가는 가격 상승 효과가 크게 작용한 측면이 있다”고 설명했다.

이어 “지난 두 달간 생산이 크게 늘어난 데 따른 기저효과와 휴대전화 신제품 출시 일정 변경 등이 복합적으로 영향을 미친 것으로 보인다”며 “다만 고대역폭메모리(HBM) 등 고사양 제품 중심의 생산은 견조한 흐름을 이어가고 있다”고 덧붙였다.

서비스 소비를 보여주는 서비스업 생산은 전월과 같은 수준을 유지했다. 정보통신(8.0%), 금융·보험(1.1%) 등에서 생산이 늘었지만 도소매(-1.4%), 전문·과학·기술(-3.0%) 등에서 줄어든 영향이다.

소비는 증가세를 이어갔다. 소비 동향을 나타내는 소매판매액지수는 전월보다 2.3% 늘어 지난해 12월(0.6%)에 이어 두 달 연속 증가했다.

항목별로는 의복 등 준내구재(6.0%), 통신기기·컴퓨터 등 내구재(2.3%), 화장품 등 비내구재(0.9%)에서 판매가 모두 늘었다. 1월 강추위로 패딩 등 겨울 의류 판매가 늘면서 의복 판매는 전월 대비 9.6% 증가했다. 통신기기는 해킹 사고 이후 KT의 위약금 면제 조치로 번호이동과 기기 교체 수요가 늘면서 판매 증가에 영향을 미쳤다.

설비투자도 확대됐다. 국내에 공급된 설비투자재 투자액을 보여주는 설비투자지수는 전월 대비 6.8% 증가하며 지난해 9월(8.1%) 이후 넉 달 만에 증가세로 전환했다. 자동차 등 운송장비(15.1%)와 반도체 제조용 기계 등 기계류(4.0%)에서 투자가 모두 늘었으며, 특히 반도체 제조용 기계 투자는 41.1% 급증했다.

반면 건설업 실적은 부진했다. 건설업체의 국내 시공 실적을 금액 기준으로 보여주는 건설기성(불변)은 전월보다 11.3% 감소했다. 2012년 1월(-13.6%) 이후 14년 만에 가장 큰 감소폭이다.

토목 공사실적이 보합이었지만 건축(-15.0%)에서 공사실적이 줄었다. 지난해 4분기 반도체 공장 공사가 재개되면서 공사실적이 11~12월 두 달 연속 상승한 기저효과 등이 영향을 미친 것으로 분석됐다.

다만 향후 건설 경기를 가늠하는 지표인 건설수주(경상)는 주택 건축과 철도 등 토목 수주가 동시에 늘면서 전년 동월 대비 35.8% 증가했다. 이는 5개월 만의 최대 증가 폭이다. 현재 건설 업황 자체는 부진하지만 건설수주가 3개월 연속 증가하고 있다는 점은 긍정적인 신호라고 데이터처는 분석했다.

현재 경기 상황을 나타내는 동행종합지수 순환변동치는 보합을 기록했다. 향후 경기 흐름을 예고하는 선행종합지수 순환변동치는 전월보다 0.7포인트 상승했다.