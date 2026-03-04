한국벤처투자·기보 등 7개 기관 합동…지역 순회 설명회 다섯 번째 개최 수도권 VC 10곳 참여 1대1 투자상담…지역 벤처기업 투자 기회 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 4일 광주창조경제혁신센터에서 ‘서남권 찾아가는 벤처정책·벤처투자 설명회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 설명회는 중기부가 한국벤처투자, 중소벤처기업진흥공단, 기술보증기금, 창조경제혁신센터, 벤처기업협회, 벤처캐피탈협회, 한국엔젤투자협회 등 7개 유관기관과 함께 추진하는 지역 순회 행사다. 지역 벤처·스타트업의 정책 접근성을 높이고 투자 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

지역 순회 설명회는 전북(2월5일), 대경권(2월10일), 중부권(2월26일), 동남권(2월27일)에 이어 이번 서남권(광주)까지 총 다섯 번째로 진행됐다. 중기부는 향후 제주(3월10일)와 강원(3월12일)까지 포함해 총 7차례 설명회를 이어갈 계획이다.

행사는 크게 두 부분으로 나뉘어 진행됐다. 1부에서는 중소벤처기업진흥공단의 혁신창업사업화자금, 기술보증기금의 투자연계보증, 한국엔젤투자협회의 엔젤투자허브, 창조경제혁신센터의 창업지원사업 등 벤처 지원 정책이 소개됐다. 벤처기업협회의 벤처기업확인제도와 벤처캐피탈협회의 벤처투자종합포털 등 주요 지원 제도도 함께 안내됐다.

2부에서는 한국벤처투자의 한국모태펀드 운용 방향과 벤처캐피탈의 벤처펀드 투자 전략 등이 소개됐다. 이를 통해 지역 스타트업들이 실제 투자 유치 과정에서 참고할 수 있는 실질적인 정보가 제공됐다.

설명회와 동시에 현장에서는 다양한 상담 프로그램도 운영됐다. 유관기관이 참여하는 1대1 정책 상담과 함께 투자유치 전략 수립을 위한 맞춤형 상담이 진행됐다. 특히 수도권과 지역을 대표하는 벤처캐피탈 10개사가 참여해 서남권 벤처기업과의 1대1 투자 상담을 진행하면서 기업들의 투자 유치 기회를 넓혔다.

이번 행사는 정책 소통을 강화하기 위해 온라인 생중계도 병행됐다. 중기부 유튜브 채널을 통해 설명회를 실시간으로 송출하고 질의응답을 진행해 현장에 참석하지 못한 기업들도 정책 정보를 확인할 수 있도록 했다.

김봉덕 벤처정책관은 “지역균형발전을 국가 성장동력으로 삼기 위한 정부의 의지가 매우 강하다”며 “중기부 역시 지역 벤처·스타트업이 지역 경제의 성장 엔진으로 자리 잡을 수 있도록 정책 자원을 지역에 집중하겠다”고 밝혔다.