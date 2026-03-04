협력사 16곳 참여 ‘안전보건 상생협력사업’

[헤럴드경제=김진 기자] 복합리조트 파라다이스시티 운영사 파라다이스세가사미가 16개 협력사들과 ‘2026년 대·중소기업 안전보건 상생협력사업’ 발대식(사진)을 개최했다고 4일 밝혔다.

안전보건 상생협력사업은 대기업과 중소기업이 자율적으로 연대해 중소기업의 산업재해 예방 및 안전보건 관리 수준을 향상시키기 위해 대기업과 고용노동부, 안전보건공단이 함께 지원하는 사업이다.

협력업체의 자율 안전관리 역량 제고와 안전관리체계 고도화를 핵심 목표로 하며, 이번 사업에는 2500만원 규모의 예산이 투입된다. 파라다이스세가사미는 지난 2024년 이후 3년 연속으로 상생협력사업에 참여하고 있다.

파라다이스세가사미는 사업을 통해 외부 전문기관을 통한 안전보건 컨설팅, 위험성 평가 기반 유해·위험요인 진단 및 개선 대책 수립 지원, 현장 특성을 반영한 보호구 및 안전보건 물품 지급, 실무자 대상 안전보건 교육 및 관리체계 정비 지원 등을 진행한다.

안전보건 상생협력사업은 파라다이스그룹의 ESG 경영 실천의 일환으로 추진된다. 중대재해 예방 중심의 사전 관리체계를 강화해 산업안전보건법 등 관계 법령의 취지를 현장에서 구현한다는 방침이다.

사업 종료 이후에도 정기 점검과 개선 결과 분석을 통해 지원 효과를 관리하고, 협력업체와의 상시 소통체계를 강화해 지속가능한 안전 동반성장 기반을 확대해 나갈 예정이다.

파라다이스세가사미 관계자는 “협력업체의 안전은 기업의 지속가능성을 좌우하는 핵심 요소”라며 “협력사의 안전보건 역량을 한 단계 높이고 산업재해 예방 중심의 선제적 안전문화 확산에 기여하겠다”고 말했다.