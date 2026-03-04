오는 13일 채용 설명회 개최 예정 게임 통해 회사 사업·채용 정보 자연스럽게 전달

[헤럴드경제=서재근 기자] CJ대한통운이 오는 13일 마포구 문화비축기지에서 ’2026년 상반기 신입사원 채용 설명회’를 실시한다고 4일 밝혔다. 이번 행사는 전통적인 채용 설명회의 틀을 깨고, MZ세대 지원자들의 눈높이에 맞춘 ‘참여형 행사’로 눈길을 끈다.

가장 화제를 모으는 프로그램은 최근 MZ세대 사이에서 열풍을 일으킨 ‘경찰과 도둑’ 게임을 접목한 네트워킹 세션이다. 경찰이 도둑을 체포해 ‘감옥존’으로 보내면, CJ의 비전·핵심가치, CJ대한통운의 사업과 조직문화 등에 관한 스피드 퀴즈를 풀어야 탈출할 수 있다. 라운드 종료 후 최종 생존 인원이 더 많은 팀이 승리하며, 해당 팀에는 소정의 선물을 증정해 참가자들의 승부욕과 몰입도를 끌어올릴 예정이다.

이 과정에서 참가자들은 역동적인 액티비티를 통해 서로 유대감을 쌓는 것은 물론 실제 업무에 필요한 팀워크와 소통 능력을 간접적으로 체험하고, CJ대한통운의 사업과 채용에 관한 정보를 자연스럽게 습득할 수 있다. 아울러 참가자들이 쉬는 시간동안 이용할 수 있도록 야외공간에 간식차, 포토존, 이벤트존도 준비된다.

‘경찰과 도둑’ 게임 이후에는 실무자의 조언과 생생한 인사이트를 얻을 수 있는 ‘로테이션 설명회’가 열린다. 지원자들은 20분씩 각 직무 테이블을 순회하며 ▷SCM ▷TES(Technology, Engineering, Systems & Solutions) ▷글로벌 ▷안전/보건 ▷재무/회계 등 금번 채용 직무의 각 분야 실무자들과 소그룹 질의응답을 진행한다.

특히, 이번 설명회는 동일 사업군 내에서도 영업, 운영, 사업관리, 기획 등 다양한 커리어 트랙을 밟아온 실무자들을 배치해 차별화를 꾀했다. 이를 통해 지원자에게 해당 직군에 대해 더 깊이있고 다각적인 정보를 제공함으로써, 본인의 역량과 강점에 최적화된 커리어 로드맵을 설계할 수 있도록 도움을 준다는 계획이다.

채용 설명회 지원 신청은 오는 10일까지 CJ대한통운 채용 홈페이지 및 인스타그램 계정을 통해 가능하다. 최종 참석 확정자에게는 11일 개별 공지할 예정이다.

김정태 CJ대한통운 인사담당은 “미래 물류산업을 이끌 MZ세대 인재들이 당사의 문화를 충분히 경험하고 즐길 수 있도록 참여형 채용 설명회를 준비했다”며 “글로벌 물류 시장의 패러다임을 바꿀 우수한 인재들의 많은 관심을 기대한다”고 말했다.

한편, CJ대한통운은 오는 10일까지 전국 주요 9개 대학교를 방문하는 캠퍼스 채용 박람회도 진행한다. 3일 서울대·서강대·한양대를 시작으로, 4일 연세대·카이스트, 5일 고려대·포스텍, 6일 성균관대, 10일 이화여대 순으로 이어지는 이번 박람회를 진행한다.