[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM뱅크는 중동 지역 정세 불안에 따른 리스크 확대에 대비해 금융지원, 시장환경 변화 실시간 모니터링, 정보보호 등의 다양한 대응방안을 신속히 진행 중이라고 3일 밝혔다.

이에 따라 은행 측은 우선 중동 리스크와 관련해 피해를 본 기업을 대상으로 ‘신속 유동성 지원 프로그램’을 운영하기로 했다.

이를 통해 최대 5억원 이내 긴급 경영안정자금을 지원하고 최대 1.00%포인트 범위 내 대출 금리를 감면하는 한편 신용카드 이용대금 청구 유예 등으로 피해 업체를 지원할 예정이다.

이와 함께 분쟁 격화에 따른 사이버 공격 가능성에 대비해 비정상 트래픽 유입을 24시간 감시하는 등 금융정보 보호를 위한 대응에도 들어갔다.

강정훈 은행장은 “iM뱅크는 24시간 모니터링을 통한 비상대응체계 가동과 함께 시나리오별 점검 체계를 가동하고 유동성·시장리스크·신용리스크 점검을 통해 금융시장의 불안이 고객의 불편이나 지역 경제의 위축으로 이어지지 않도록 관리에 만전을 기하고 있다”고 말했다.