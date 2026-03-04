메르츠 독일 총리와 회담서 이란 상황 전언 선제공격 당위성에 대해 “우리가 안했으면 이란이 먼저 공격했을 것” 주장

[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 미국 대통령은 3일(현지시간) 이란의 해·공군이 무력화됐으며 이란의 미사일 보유량도 급격히 고갈되고 있다고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 프리드리히 메르츠 독일 총리와의 양자 회담 자리에서 이란에 대해 “그들은 해군이 없으며, 해군은 무력화됐다. 공군도 무력화됐다”고 주장했다.

이어 “공중 탐지 능력도 무력화됐고 레이더도 무력화됐다. 거의 모든 것이 무력화됐다”며 “그래서 어떻게 되어야 할지 봐야겠지만, 우리는 매우 잘 해내고 있다”고 이어갔다. 또 “그들의 미사일 보유량은 급격히 줄어들고 있다”고 주장했다.

트럼프 대통령은 이란 공습의 당위성을 주장하며 “우리는 이 미치광이들과 협상하고 있었는데, 내 생각엔 그들이 먼저 공격할 것이라고 봤다. 그들은 공격할 참이었다. 우리가 하지 않았으면 그들이 먼저 공격했을 것”이라고 말하기도 했다.

이는 트럼프 대통령과 네타냐수 이스라엘 총리가 줄곧 주장하는 바로, ‘임박한 위험’을 제거하기 위해 선제타격이 필연적이었다는 것이다. 그러나 미 정보당국도 이란이 미국까지 도달하는 수준의 미사일 발사 능력은 갖추지 못했다고 보고 있어서, 선제타격의 당위성에 대한 논란은 이어지고 있다.