[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 황경아 더불어민주당 광주 남구청장 예비후보가 3일 오전 11시 광주광역시의회 브리핑룸에서 기자회견을 갖고, 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거에서 광주 남구청장 출마를 공식 선언했다.

황경아 예비후보는 이날 출마 기자회견에서 ‘바꾸자 남구, 일할 사람 황경아’라는 자신의 슬로건을 소개한 뒤, “정체상태인 광주 남구의 현상유지형 관리행정을 끝내고, 대전환시대에 맞게 구조를 획기적으로 바꾸는 혁신 행정을 펼치는데 자신이 앞장서겠다”고 ‘혁신행정 적임자론’을 강조했다.

황 예비후보는 “정치는 주민의 삶을 바꾸는 가장 가까운 도구여야 한다는 신념으로 골목과 시장, 경로당과 어린이집 등 현장에서 답을 찾아왔다”며 그동안 3선 구의원 및 의장으로서의 경륜과 현장중심 정치철학을 강조한 뒤, “주민들이 생활속에서 체감할 수 있는 공약 실천”을 약속했다.

황 예비후보는 남구의 현실을 ▷고령화 가속화 ▷청년층 유출 ▷산단 활성화 지연 ▷골목상권 침체 ▷돌봄 수요 급증 ▷원도심 노후화 등 복합적 구조 문제로 진단했다.

황 예비후보는 “아이들이 웃고, 청년이 돌아오고, 어르신이 존중받고, 주민 모두가 희망을 이야기하는 남구를 만들겠다”며 “남구를 새롭게 바꿀 사람, 일할 사람 황경아에게 기회를 달라”고 밝혔다.