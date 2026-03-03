[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 3월 3일 오후 2시 매봉산(성산동 산52) 일대에서 열린 ‘2026년 봄철 산불진화 유관기관 합동훈련’에 참석해 관계기관과 함께 산불 대응체계를 점검했다.

이번 훈련은 봄철 건조한 날씨와 강풍으로 산불 위험이 높아지는 시기에 대비해, 산불 발생 시 신속하고 체계적인 초기 대응체계를 확립하기 위해 마련됐다.

현장에는 마포소방서·마포경찰서·군부대·서울시119특수구조단 등 4개 유관기관과 지역자율방재단 등 민간단체를 포함해 약 100여 명이 참여했다.

훈련은 산불 최초 발견 신고를 시작으로 상황 전파와 현장 출동, 등산객 4명 대피 유도, 재난안전문자 발송까지 단계별로 진행됐다.

이어 마포 산불현장통합지휘본부를 설치하고 구청장이 현장지휘에 나서는 등 실제 상황을 가정해 훈련을 이어갔다.

또한 통합지휘체계를 가동해 지상진화 인력 64명을 중심으로 진화 작업을 진행했으며, 장비 184대를 투입해 소방헬기·드론을 활용한 공중 탐색 및 확산 감시와 산불진화차·탱크차 등을 통한 지상 진화를 병행하며 현장 대응 역량을 점검했다.

박강수 마포구청장은 훈련 현장을 살피며 각 기관 관계자들을 격려하고, “산불은 초기 대응이 무엇보다 중요하다”며, “미흡한 점은 보완하고, 잘 진행된 부분은 더욱 발전시켜 실제 산불 발생 시에도 오늘처럼 신속하고 체계적으로 대응해 달라”고 당부했다.

마포구는 합동훈련과 함께 산불 예방 활동도 병행하고 있다. 산림 인접 주택가에 친환경 산불 지연제를 살포하고 산불감시 블랙박스를 추가 설치하는 한편, 구민 대상 산불예방 홍보활동을 지속적으로 추진해 사전 예방 중심의 관리체계를 강화해 나갈 방침이다.