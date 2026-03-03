블룸버그 “美, H200 수출분 수량 제한 검토” 알리바바, 바이트댄스 등 中기업 희망 물량 절반도 안돼

[헤럴드경제=도현정 기자]인공지능(AI) 칩의 대중(對中) 수출을 두고 산업안보 논란이 나오는 가운데, 미국 정부가 엔비디아의 AI 반도체 ‘H200’에 대해 중국 기업 한 곳 당 7만5000개로 수출 물량을 제한하는 방안을 검토중이다.

블룸버그 통신은 3일(현지시간) 미국 정부가 H200의 대중 수출 방안으로, 중국 기업 한 곳에 7만5000개까지만 수출할 수 있도록 통제하는 것을 논의중이라고 보도했다. 블룹버그는 이 7만5000개 쿼터에 대해 알리바바나 바이트댄스 등 중국의 주요 AI 기업들이 각각 엔비디아에 전달한 희망 주문량의 절반에도 못 미치는 수준이라고 덧붙였다.

이 사안에 정통한 소식통들은 블룸버그에 중국 기업이 H200과 비슷한 성능을 가진 AMD의 ‘MI325’ 제품을 구매할 때도 이 한도가 적용될 것이라고 전했다.

미국 내에서는 중국이 군사용 AI 역량 강화 등에 고성능 AI칩을 사용할 수 있고, 중국 기업들이 미국 빅테크 기술을 베껴 고속성장한다는 이유로 고성능 AI칩의 중국 반출을 막아야 한다는 강경론이 나오고 있다. 미국 당국은 앞서 중국의 대표적인 AI 기업인 텐센트가 중국군과 연계된 것 같다며 블랙리스트에 올렸다. 바이두와 알리바바에 대해서도 블랙리스트 등재 여부를 검토중인 것으로 알려졌다.

H200은 LLM(언어에 특화한 생성 AI)과 영상 처리 AI 등의 훈련에 폭넓게 쓰인다. 엔비디아의 최신 블랙웰 제품군보다는 연산 효율이 떨어지지만, 여전히 중국 화웨이 제품보다 성능이 뛰어나다고 알려졌다. 산업안보 등을 이유로 미국은 H200의 대중국 수출을 금지했다가 지난해 말 도널드 트럼프 대통령이 조건부로 수출을 허용했다.

트럼프 대통령은 H200보다 상위로 알려진 AI칩인 블랙웰도 중국 수출을 허용하는 방안을 검토한 것으로 알려졌다. 그러나 미국의 안보와 AI 주도권을 해칠 수 있다는 우려가 나오면서, 블랙웰에 대해서는 수출 금지로 입장을 선회했다. H200은 전체 대중국 수출량을 100만개로 제한한다는 조건부로 수출이 승인됐다. 그 외에도 까다로운 조건을 충족시켜야 수출이 허용된다고 전해졌다.

엔비디아는 고성능 AI 칩의 대중국 수출이 허용되어야 한다는 주장을 펴왔다. 수출 제한이 길어지면 중국이 대체 반도체를 개발해 미국의 AI 주도권 유지에 도움이 되지 않는다는 이유에서다.

그러나 최근에는 중국 AI 기업들이 미국 빅테크의 기술을 베끼는 수준으로 활용하고 있고, 중국 기업들이 수출이 금지된 블랙웰을 밀반입해 쓴다는 전언이 나오면서 AI 칩의 중국 수출은 우려하는 시선이 더 확산됐다.