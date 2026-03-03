차트 영역 확대·레이아웃 커스터마이징·스마트 검색 등

[헤럴드경제=유동현 기자] 코빗이 사용자 경험 개선을 위해 ‘웹 트레이딩 시스템’(WTS·Web Trading System)을 개편했다고 3일 밝혔다.

우선 차트 영역이 기존 대비 대폭 확대돼 다양한 보조지표와 캔들 흐름을 분석할 수 있도록 했다. 사용자는 시장 흐름을 한눈에 파악할 수 있게 됐다.

사용자 맞춤형 레이아웃(위젯 커스텀) 기능도 새로 적용됐다. 화면 좌우 너비 조절과 위치 이동이 가능해졌고, 호가·시세·뉴스 등 영역을 필요에 따라 표시하거나 숨길 수 있는 커스텀 기능이 추가됐다.

기존 하단에 분산된 체결 및 미체결 내역을 우측 주문 영역으로 통합해 매매 동선도 개선했다.

최근 검색어와 인기 검색어 기능을 지원하는 통합 검색창으로 원하는 종목을 찾을 수 있다. 거래 화면 내에서 디지털자산 관련 최신 뉴스를 확인할 수 있도록 지원한다.

이정우 코빗 최고기술책임자(CTO)는 “이번 웹 트레이딩 시스템 개편은 사용자 중심 인터페이스 고도화를 통해 거래 편의성과 정보 접근성을 전반적으로 강화한 것이 핵심”이라며 “앞으로도 안정적인 거래 환경과 차별화된 사용자 경험을 제공하기 위해 지속적으로 서비스를 고도화해 나갈 것”이라고 밝혔다.