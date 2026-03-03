시범사업서 5대 분야 34개 서비스 연계 기반 구축…본사업 설계에 즉시 반영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 ‘의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률(돌봄통합지원법)’이 3월 27일 시행되는 데 맞춰 본사업 전환을 앞둔 통합돌봄 시범사업 운영을 2월 26일 종합 점검하고 개선 과제를 정리했다.

구는 이날 동 돌봄매니저, 통합지원협의체, 지역 의료계, 재택의료 연계 기관 등이 함께 참여하는 간담회 형식으로 ▲대상자 발굴 기준 ▲‘한 번 신청’ 이후 서비스 연계 속도 ▲기관 간 역할 분담 ▲현장 공백 발생 지점 등을 세밀하게 점검했다. 구는 앞서 지역 보건의료단체와 협력체계를 구축해 통합돌봄 네트워크를 넓혀왔다.

시범사업은 보건의료·건강·요양·돌봄·주거복지 등 5대 분야를 한 묶음으로 연계하는 모델을 목표로 추진됐다.

동대문구는 시범사업 단계에서 34개 서비스를 연계할 수 있는 기반을 마련했고, 본사업에서는 이 전달체계를 ‘상시 운영’ 수준으로 끌어올린다는 계획이다.

이용자 만족도 조사도 병행했다. 구 관계자는 “방문 요양과 재가 의료, 영양 지원 등이 한 번에 이어지면서 ‘어디에 전화해야 할지’ 막막했던 시간이 줄었다는 반응이 있었다”고 전했다. 실제로 구는 시범사업 과정에서 대상자 조사·발굴과 서비스 연계를 축적해 왔으며, 확보된 운영 데이터는 본사업 실행 지침에 반영할 방침이다.

동대문구는 평가 결과를 바탕으로 ▲사례회의 운영 방식 ▲기관 간 의뢰·회신 표준화 ▲퇴원환자 등 돌봄 공백 위험군 우선 연계 같은 ‘현장형 보완책’을 정리해 3월 본사업에 적용한다.

이필형 구청장은 “서류로만 돌아가는 돌봄이 아니라, 주민이 실제로 체감하는 연결이 되도록 현장 의견을 운영 기준으로 바꾸겠다”며 “필요할 때 누구나 공평하게 이용할 수 있는 통합돌봄 체계를 더 촘촘히 다듬어가겠다”고 말했다.