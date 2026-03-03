- 지식재산처, 대통령 순방 계기 싱가포르 지식재산청과 MOU 체결 - 2025년 전략적 동반자 관계 수립 이후, 지식재산분야 협력의 첫 성과

[헤럴드경제= 이권형기자] 지식재산처(처장 김용선)는 2일(현지시각) 싱가포르 외교부에서 열린 한-싱가포르 정상회담을 계기로 싱가포르 지식재산청(IPOS, Intellectual Property Office of Singapore)과 ‘지식재산 강화 협력에 관한 양해각서(MOU)’에 서명한 후 양 정상 임석 하에 교환했다.

이번 양해각서는 지난 2025년 한-싱가포르 수교 50주년을 맞아 양국이 전략적 동반자 관계를 수립한 이후 지식재산 분야 협력을 구체화하는 첫 제도적 성과로서, 성공적인 지식재산 인공지능 전환(AX: AI Transformation)을 위한 혁신 의지를 담고 있다. 구체적인 협력 분야로는 ▷ AI 기반 심사 및 행정 서비스, ▷ AI 관련 법·제도, ▷ AI 기반 지식재산(IP) 가치평가를 통한 IP 금융 및 사업화 등을 포함했다.

김용선 지식재산처장과 니키 탄(Nicky Tan) 싱가포르 지식재산청 이사회 의장은 양해각서 체결에 앞서 환담을 갖고, 디지털 전환과 글로벌 AI 경쟁이 심화되는 환경 속에서 지식재산이 미래 성장과 산업 경쟁력의 핵심 기반이라는데 인식을 같이하며, 양해각서 이행을 위한 실무적 논의에 조속히 착수키로 했다.

김 처장은 “수교 50주년을 맞아 전략적 동반자 관계로 격상된 양국 관계에 발맞춰 지식재산 분야에서도 AI 기반 협력을 강화하게 된 것은 매우 뜻깊다”며 “앞으로 글로벌 시장에서 지식재산 거래 및 금융 활성화를 위해 싱가포르와 협력을 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.