[헤럴드경제=최원혁 기자] 영화 ‘왕과 사는 남자(이하 왕사남)’가 900만 관객 돌파를 기념해 새 포스터를 공개했다.

3일 ‘왕사남’ 배급사 쇼박스는 900만 돌파에 힘입어 이홍위(박지훈 분)의 아련한 모습을 담은 강가 포스터를 선보였다.

공개된 포스터는 왕위에서 쫓겨나 청령포로 유배된 이홍위가 강가에 홀로 앉아 쓸쓸히 물장난치는 장면을 담았다.

흰색 도포를 입고 쪼그려 앉은 이홍위의 모습은 어린 나이에도 자유를 꿈꿨을 그의 심정을 짐작하게 해 먹먹한 감정을 자아낸다.

특히 엄흥도 역의 유해진과 이홍위 역의 박지훈은 해당 포스터에 대한 소회를 직접 밝히기도 했다.

유해진은 “이홍위가 유배지 강가에서 물장난쳤던 모습이 기억에 남는다. 그때 엄흥도의 심정은 아들을 바라보는 심정이 아니었을까. 유배지가 아니라면 자유롭게 있을 나이인데 너무 안쓰러웠다”며 해당 장면에 대한 남다른 애정을 언급했다.

박지훈 역시 “강가에 쪼그리고 앉아 있는 장면은 해진 선배님의 제안으로 생긴 장면”이라며 “생각해 보니 친구들과 뛰어놀고 싶을 시기, 유배지에 와서 혼자 물장난을 치며 무슨 생각을 했을지 그런 단종의 마음을 표현하려고 노력했다”고 비하인드 스토리를 전했다.

이를 본 누리꾼들은 “사진만 봐도 눈물 난다”, “저 때 단종의 마음이 이해돼 먹먹하다”, “얼마나 놀고 싶었을까”, “이 포스터 너무 좋다” 등의 긍정적인 반응을 보였다.

한편 영진위 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘왕사남’은 삼일절 연휴(2월27일~3월2일) 나흘간 247만 9933명의 관객을 추가하며 누적 관객 수 921만3368명을 기록했다.