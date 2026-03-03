‘AI 보편화’ 안정된 실시간 연결 단말-무선망-AIDC 초저지연 설계 AI 자율 네트워크 효율·생산성↑

KT가 차세대 이동통신인 6G 네트워크의 청사진으로 인공지능(AI)에 기반한 ‘지능형 네트워크’를 제시했다. 피지컬 AI가 확대되고 있는 만큼, 단순 속도 경쟁을 넘어 AI 서비스를 안정적으로 뒷받침하는 네트워크를 구축하는 데 초점을 맞춘단 취지다.

2일(현지 시간) 스페인 바르셀로나에 있는 르 메르디앙 바르셀로나 호텔에서 열린 ‘KT 네트워크 전략 및 지능형 인프라’ 간담회에서 이종식 KT 미래네트워크연구소장(전무)은 “KT의 비전은 AI가 보편화되는 시대에 AI 서비스를 안정적으로 지원할 수 있는 지능형 네트워크를 선보이는 것”이라고 했다.

KT는 6G의 ‘키’로 AI를 꼽았다. 정제민 네트워크AI연구담당 상무는 “5G까지는 영상 데이터를 받아보는 등 다운링크에 초점을 뒀지만, 6G는 피지컬 AI로 인한 새 디바이스와 AI 에이전트 결합으로 업링크가 더 중요해진다”며 “이에 따라 초저지연에 대한 부분이 더 많이 요구될 것”이라고 강조했다. 구체적으로 이 전무는 초저지연 성능 보장에 대해 “AI는 데이터를 전달하는 ‘실시간’이 중요한 서비스로, 데이터를 수집하고 고객에게 전달할 때까지 걸리는 시간이 AI 서비스의 품질을 좌우할 전망”이라고 강조했다. 그러면서 “AI 서비스 확장으로 데이터가 활발하게 이동하면서, 단말에서 기지국까지가 아닌, 데이터센터까지 걸리는 시간이 중요해졌다”고 덧붙였다.

이를 위해 KT는단말, 무선망, AI 데이터센터까지 초저지연 구조로 설계하겠단 계획이다. ▷유무선 전 구간 서비스별 품질을 높이는 ‘네트워크 슬라이싱’ 기술 ▷차세대 전광 네트워크를 결합, 단말에서 데이터센터까지 데이터가 이동하는 시간 최소화 등을 통해서다.

아울러 KT는 다가 올 피지컬 AI에 새로운 통신 방식으로 ‘의미 중심 전송(Semantic Transmission)’을 제시했다. 이 전무는 “6G에는 AI 에이전트를 탑재한 피지컬 AI끼리 통신을 하는 시대가 도래할 것”이라며 “이들은 사람처럼 음성이나 영상을 복원해 통신하는 게 아니라 기기가 필요로 하는 의미 정보만 전달하면 돼, 데이터를 축소할 수 있을 것”이라고 했다.

나아가 KT는 네트워크 운영 방식에도 AI를 탑재하겠다고 공언했다. 네트워크 특화 거대언어모델(LLM)에 기반한 네트워크 파운데이션 모델, 디지털 트윈, AI 에이전트를 결합해 네트워크 전 과정 자동화를 추진한다.

이 전무는 “사람의 지식에 의지하기보다는, 특화 LLM을 활용해 설계부터 구축, 관제까지 전 과정을 자동화하겠다”며 “사전 작업 검증을 통해 사람이 할 법한 실수를 사전에 봉쇄할 것”이라고 했다. KT는 6G를 성공적으로 구축할 것이란 자신감을 보였다. 바르셀로나=차민주 기자