3월 3일 수교 77주년 당일 정상회담 개최 의미 4일 비즈니스 포럼 참석 한-필리핀 기업인 격려

[헤럴드경제(싱가포르)=서영상 기자] 이재명 대통령은 3일(현지시간) 싱가포르 국빈방문 일정을 마치고 이번 순방의 두 번째 목적지인 필리핀으로 향했다. 이 대통령은 이날 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 대통령과 정상회담을 갖는다. 회담에선 방산·인프라·통상 등 기존 협업해 오던 분야에 더해 원전·조선·핵심광물·인공지능(AI) 등 미래 유망산업으로 협력 기반을 넓히는 방안을 논의할 전망이다.

위성락 국가안보실장은 전날 싱가포르에 마련된 프레스센터를 찾아 브리핑을 갖고 “이 대통령은 3일 필리핀의 말라카냥궁에서 마르코스 대통령 내외와 함께하는 공식환영식에 참석한 후 정상회담 일정을 할 예정”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 마닐라에 도착해 첫 일정으로 필리핀의 대표적 독립운동가인 호세 리잘 기념비를 찾아 헌화한 뒤 마르코스 대통령과 정상회담에 나선다. 이 대통령은 환영식에 이어 마르코스 대통령과 소인수 회담 및 확대 정상회담, 문건 교환식, 공동언론발표 및 국빈만찬으로 이어지는 일정을 소화한다.

4일에는 한국과 필리핀 비즈니스 포럼에 참석해 양국 기업인들을 격려하는 일정도 예정돼 있다.

위 실장은 “이 대통령은 올해 필리핀을 방문하는 첫 번째 국빈으로 이번 방문은 수교 77주년을 맞는 뜻깊은 날인 3월 3일 성사된 만큼 양국에 각별한 의미를 가진다”면서 “양국은 통상, 인프라, 방산 등 분야에서 그간 이루어져 온 협력을 심화하고 원전, 조선, 핵심광물 등 미래 유망 분야로 협력을 확대할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

청와대는 정상회담이 개최되는 3월 3일이 한국과 필리핀 수교 77주년이라는 점에 착안해 ‘3377’을 양국 우호를 상징하는 숫자가 될 수 있도록 의미를 부여한다는 방침이다.

한편 이 대통령은 앞서 2박 3일간 싱가포르 순방 기간 로렌스 웡 총리와 정상회담을 갖고 자유무역협정(FTA) 개선 협상을 개시하기로 합의하는 등 양국 간 협력을 더욱 공고히 하기로 뜻을 모았다.