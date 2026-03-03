[헤럴드경제=최원혁 기자] 래퍼 한해가 과거 고시원에서 옆 방 시체 냄새를 맡으며 살았던 시절에 대해 고백했다.

지난 2일 한해는 tvN 스토리 ‘남겨서 뭐하게’에서 과거 데뷔 전 고시원에서 살았던 시절에 대해 털어놨다.

한해에 따르면 강남 고시원에는 고시생보다 일용직이 많이 산다.

그는 “하루는 냄새가 너무 심하게 나서 쉬는 날 일요일에 주인아줌마에게 이야기를 했더니 옆에서 청국장을 끓여먹었다는 거다. 그런데 일주일 동안 냄새가 났다”고 당시를 떠올렸다.

이어 “알고 보니까 옆방에서 아저씨가 돌아가셨다. 시체 냄새였던 거다. 고독사를 하신 거다. 바로 옆방이었다”고 부연했다.

한해는 당시 충격이 컸다. 그는 “왜냐하면 냄새가 상상초월이다. 수중에 돈이 없어서 고시원을 못 옮기는 거다. 좀 먼 방으로 옮겨주긴 했는데 계속 그 냄새를 맡으며 살았다”고 고백했다.

그렇게 고시원에서 1년 넘게 버티며 꿈을 키운 한해는 꾸준히 저축한 끝에 마침내 결실을 맺었다. 그는 “점점 돈을 모아서 3, 4년 전부터 처음으로 아파트에 입성하게 됐다”고 밝혔다.

이영자가 자가 여부를 묻자 한해는 “전세지만 대출이 없다”고 뿌듯하게 답했다.