신규 확장팩 한밤 출시에 맞춰 3040 팬심 공략

[헤럴드경제=최은지 기자] HK이노엔이 블리자드 엔터테인먼트의 대표 게임 ‘월드 오브 워크래프트(WoW)’와 손잡고 브랜드 경험 강화에 나선다.

HK이노엔은 WoW의 신규 확장팩 ‘한밤(Midnight)’의 전 세계 동시 출시 일정에 맞춰 헛개수와 연계한 특별 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다. 이번 협업은 브랜드 로열티가 높은 3040세대 소비자들과의 접점을 넓히기 위해 기획됐다.

이벤트 기간 동안 네이버 스마트스토어 ‘컨디션몰’에서 헛개수 30병 패키지를 구매하는 모든 고객에게는 특별 게임 아이템 쿠폰이 증정된다. 지급되는 아이템은 게임 내 이동 수단인 ‘증오벼림 불꽃이륜차’로, 한국에서 공식적으로 제공되는 것은 이번이 처음이다. 해당 쿠폰은 오는 4월 30일까지 등록해 사용할 수 있으며 준비된 물량 소진 시 이벤트는 종료된다.

헛개수는 지난 2021년부터 다양한 게임사와 지속적인 협업을 이어오고 있다. 최근 진행된 유사 이벤트에서는 이틀 만에 준비 물량이 전량 소진되는 등 게임 팬덤을 중심으로 한 마케팅 효과를 입증한 바 있다.

HK이노엔 관계자는 “헛개수와 월드 오브 워크래프트는 각자의 영역에서 오랜 시간 견고한 팬층을 확보해왔다는 공통점이 있다”며 “글로벌 대작 게임과의 시너지를 통해 브랜드 이미지를 환기하고 핵심 타겟층인 3040세대에게 차별화된 재미를 선사할 것”이라고 말했다.