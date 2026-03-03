수출입 차질·물류 지연 점검…유관기관과 합동 대응 물류비·계약취소·미수금 유형별 지원…비상연락망 상시 운영

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부가 중동 정세 급변에 따른 수출 중소기업 피해 최소화를 위해 관계기관 합동 태스크포스(TF)를 가동했다. 물류 차질과 계약 취소, 미수금 발생 등 잠재적 피해 요인을 선제 점검하고 유형별 지원 방안을 마련한다는 방침이다.

중기부는 지난 2월 28일 발생한 중동 상황과 관련해 중소기업 피해·애로 현황을 점검하고 대응 방안을 논의하기 위해 3일 ‘중동 상황 관련 중소기업 피해·애로 대응 점검’ 회의를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의에는 노용석 제1차관을 비롯해 글로벌성장정책관, 지방중소기업청장, 중소벤처기업진흥공단, 기술보증기금, 중소기업중앙회 등 유관기관과 협·단체 관계자들이 참석했다.

TF 회의는 수출입 거래 차질, 해상 물류 지연 등 다양한 우려 상황을 감안해 중소기업 지원기관과 합동으로 열렸다. 참석자들은 피해·애로 접수 체계 운영 현황과 지원 수단 마련 상황을 공유하고, 현지 진출 스타트업의 영향 여부 등 잠재적 피해 요소를 집중 점검했다.

중기부는 각 기관에 긴밀한 정보 공유와 협업 체계 유지를 요청하고, 피해 기업 발생 시 신속한 지원이 이뤄질 수 있도록 적극적인 대응을 당부했다.

현재 중기부는 수출지원센터 누리집에 ‘중동 상황 피해·애로 접수’ 창구를 설치해 운영 중이다. 수출지원센터 및 협·단체와의 비상연락망을 가동해 피해 현황을 신속히 파악하고 범정부 차원의 전파 사항을 안내하고 있다.

피해 기업에 대해서는 물류비 상승, 계약 취소, 미수금 발생 등 유형별로 지원 방안을 마련할 계획이다. 사태가 장기화될 경우 추가 지원 대책도 검토한다.

중기부는 유가 급등에 따른 경영 부담 확대, 해상 물류 차질 등 지속적인 영향을 예의주시하면서 수출 중소기업 피해를 최소화하기 위한 지원 방안을 관계부처와 협의해 나갈 방침이다.

노용석 제1차관은 “이스라엘과 이란 상황으로 중동 지역의 불확실성이 높아지고 있다”며 “수출 중소기업의 경영 악화를 방지하기 위해 피해·애로 현황을 신속히 파악하고 지원 체계를 구축하는 것이 중요하다”고 말했다.

이어 “수출지원센터를 통해 현장 피해 상황을 지속 점검하고, 애로 기업에 대한 지원 수단을 신속히 집행하겠다”고 밝혔다.