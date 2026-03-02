난초, 싱가포르 국화…외국 귀빈 오면 난초에 이름 붙이는 독특한 외교관례

[헤럴드경제=서영상(싱가포르) 기자] 싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 2일 오전(현지시간) 싱가포르 정부 청사에서 열린 난초 명명식에 참석했다.

행사에는 이 대통령과 부인인 김혜경 여사, 타르만 샨무가라트남 싱가로프 대통령 부부 등이 참석했다.

난초는 싱가포르의 국화(國花)다. 싱가포르 정부는 외국 정상 등 귀빈이 찾아오면 새로 배양한 난초의 종(種)에 방문 인사의 이름을 붙이는 독특한 외교 관례를 갖고 있다.

이번에는 열대 난초의 한 종류인 반다(Vanda) 중 하나를 골라 명명식을 갖게 됐으며, 최종 이름은 ‘이재명 김혜경 난(Vanda Lee Jae Myung Kim Hea Kyung)’이 될 예정이라고 강유정 청와대 대변인이 전했다.

싱가포르 국립식물원 관계자는 난초를 소개하며 “한국 태극기의 ‘건곤’을 상징하는 듯한 모습을 하고 있다”며 “한국과 싱가포르 관계의 발전을 보여주는 난초가 될 것”이라고 설명했다.

이 대통령은 “아름답고 향기가 좋은 난초에 제 이름을 붙이게 돼 정말 영광”이라고 화답했다.

앞서 이 대통령은 타르만 대통령과 싱가포르 측에서 마련한 극진한 환영식에 참석했다.

이 대통령 내외는 이날 오전 9시 2분 싱가포르 정부청사에 도착해 타르만 대통령 부부의 환영을 받았다.

이 대통령 부부는 싱가포르 군악대와 의장대의 사열을 받으며 타르만 대통령의 안내로 외교부 본관으로 향했다.

이 대통령은 타르만 대통령과 면담을 가진 후 로렌스 웡 총리를 만나 정상회담을 갖고 MOU 교환식, 공동언론발표, 친교 오찬으로 이어지는 일정을 함께했다.