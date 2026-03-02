지난해 이어 올해도 19~39세 서초구 거주 미취업 청년 대상 자격증 응시료 지원 올해 응시한 어학·국가기술 등 총 900여 종 합격 여부 관계없이, 횟수 제한 없이 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 미취업 청년들의 경제적 부담을 줄이고 취업 역량을 강화하기 위해 ‘2026 청년 자격증 응시료 지원사업’을 시행한다.

지난해에 이어 올해로 두 번째 시행을 맞이한 이 사업은 더 공정하고 내실 있는 지원 체계를 구축해 운영한다는 계획이다.

지원 금액은 1인당 최대 20만 원까지로 올해 응시 완료한 어학시험 38종, 국가기술 540종, 국가전문 248종, 국가공인 민간자격 96종, 한국사능력검정시험 등 총 900여 종에 대해 폭넓게 지원한다. 다만, 단순 자격 취득을 넘어 취업 연계성이 높은 시험에 집중적으로 지원하도록 유도하는 취지로 올해부터 운전면허 시험 응시료는 지원 대상에서 제외된다. 20만 원 한도 내에서 합격 여부와 관계없이, 횟수 제한 없이 신청할 수 있는 것이 특징이다.

2026년 가장 크게 달라지는 점은 접수 방식이다. 구는 특정 시기에 신청이 몰려 예산이 조기 소진됨에 따라 하반기 신청자들이 기회를 놓치는 문제를 방지, 미취업 청년들에게 연간 고른 지원 기회를 제공하기 위해 기존의 상시 접수에서 분기별 접수(3월, 6월, 9월, 11월) 방식으로 변경했다. 분기 신청 시기마다 예산이 소진될 경우 조기 마감될 수 있으나, 다음 분기에 다시 신청할 수 있어 사업의 실효성이 더욱 높아질 것으로 기대된다.

지원 대상은 2026년 1월 1일 이전부터 서초구에 거주 중인 19~39세 미취업 청년들로, 올해 시작하는 1분기 지원 신청은 3월 3일부터 31일까지 서초구청 홈페이지를 통해 접수할 수 있다. 기타 자세한 사항은 서초구청 아동청년과로 문의하면 된다.

전성수 서초구청장은 “이번 자격증 응시료 지원사업으로 고용 시장의 변화에 맞춰 청년들이 취업에 전념할 수 있는 안정적인 구직 환경이 마련되길 바란다”며 “앞으로도 서초구 청년들이 꿈을 향해 힘차게 도전할 수 있도록 든든하게 뒷받침해 나가겠다”고 말했다.