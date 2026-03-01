3월 1일 망우역사문화공원, 유관순 열사 영면한 이태원묘지 무연분묘 합장묘역에서 진행 3·1 독립운동 의미 되새기고 나라사랑 정신 확산

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 지난 3월 1일 오전 11시 망우역사문화공원 이태원묘지 무연분묘 합장묘역에서 ‘제107주년 3·1절 나라사랑 기념식’을 개최했다.

이번 행사는 광복회 중랑구지회(회장 유연승)과 공동으로 마련, 3·1 독립운동의 역사적 의미를 되새기고 나라사랑 정신을 확산하기 위한 취지로 진행됐다.

기념식이 열린 망우역사문화공원은 유관순 열사를 비롯해 3·1운동을 이끈 민족 대표 33인 중 만해 한용운, 오세창, 방정환, 문일평 등 다수의 애국지사가 영면한 곳으로, 대한민국 독립을 위해 헌신한 선열들의 숭고한 정신이 깃든 역사적 공간이다.

기념식은 국민의례를 시작으로 류경기 중랑구청장과 유연승 광복회중랑구지회장을 포함한 5인의 독립선언서 낭독과 기념사 순으로 진행됐다. 이어 대금과 가야금이 어우러진 가곡 ‘고향’ 연주와, 소리꾼의 ‘아름다운 나라’ 병창 공연이 펼쳐졌다. 마지막으로 3.1절 노래 제창과 헌화, 만세삼창을 통해 선열들의 뜻을 기리는 시간을 마련했다.

류경기 중랑구청장은 “제107주년 3·1절 나라사랑 기념식이 우리 민족이 하나 되어 외쳤던 독립의 정신을 되새기고, 그 가치를 미래 세대에 전하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 주민과 함께 역사적 의미를 공유하고, 3·1운동 정신을 일상 속에서 계승할 수 있도록 기념 사업을 내실있게 추진하겠다”고 말했다.