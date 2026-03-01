송언석 국민의힘 원내대표가 1일 서울 여의도 국회에서 대구·경북 행정 통합법과 관련한 기자 간담회를 하고 있다. [연합]
[헤럴드경제=박세환 기자] 국민의힘은 1일 필리버스터(국회법상 합법적 의사진행 방해를 위한 무제한토론)을 중단하기로 결정했다. 대구·경북 행정통합특별법 처리를 위한 법제사법위원회 개최 시간을 확보하기 위함이다.

송언석 국민의힘 원내대표는 이날 “현 시간 기준으로 국민의힘의 필리버스터를 중단하기로 결정했다”며 “법사위 열어 대구·경북 통합법 의결을 강력 촉구한다”고 했다.


