중남미·중동 등서 끊임없는 군사개입 1월 베네수엘라 마두로 체포 뒤 한달만

[헤럴드경제=박세환 기자] 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 37년간 철권통치를 펼쳐온 이란의 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 사망했다.

이른바 ‘불량 국가’의 지도부를 제거해 친미 정권을 세우거나 안보 위협을 원천 차단하는 미국식 무력 개입은 냉전 시대부터 여러 차례 반복돼 나타났다.

올해 초 도널드 트럼프 행정부가 베네수엘라에 기습적으로 군대를 투입해 니콜라스 마두로 대통령을 체포하고 미국으로 압송한 작전은 미국의 적극적인 개입주의가 부활했음을 알리는 강력한 신호탄이었다.

28일(현지시간) 하메네이 사망으로 국제사회는 미국의 해외 정권 개입 사례를 다시 주목하고 있다.

트럼프 대통령은 ‘힘을 통한 평화’ 기조를 더욱 과감하고 노골적으로 과시하고 있다.

특히 이란은 미국과 악연이 깊은 국가다. 미 중앙정보국(CIA)은 1953년 영국 정보기관 MI6와 합작해 이른바 ‘아약스 작전’을 벌였다.

석유 국유화를 추진하던 모하마드 모사데크 총리 정권을 막후 쿠데타로 무너뜨리고, 친미 성향의 팔레비 국왕을 권좌에 복귀시킨 것이다.

단기적으로는 서방의 석유 이익을 지켜낸 성공적인 공작으로 보였으나, 이는 이란 내부에 강력한 반미 정서를 뿌리내리게 했다.

결국 1979년 이슬람 혁명으로 팔레비 왕조가 축출되고 오늘날까지 이어지는 신정체제의 강경 반미 정권이 수립되는 핵심적인 토대가 됐다.

미국은 2020년 1월에도 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 정예 쿠드스군 사령관이었던 가셈 솔레이마니를 암살했다. 솔레이마니 암살 작전 역시 당시 1기 집권기이던 트럼프 대통령의 지시로 이뤄졌다.

미국의 정권 교체 공작은 이른바 ‘뒷마당’ 격인 중남미에서 가장 빈번하게 일어났다.

CIA는 1954년 과테말라에서 하코보 아르벤스 구스만 정권을 쿠데타로 전복시켰다. 이 정권이 추진하는 토지 개혁이 미국 자본에 손해를 끼쳤다는 이유에서였다.

이어 1973년 칠레에서는 CIA의 막후 지원을 받은 아우구스토 피노체트 장군이 살바도르 아옌데의 사회주의 정권을 무너뜨렸다.

트럼프 대통령은 올해 초 베네수엘라를 상대로 ‘확고한 결의(Operation Absolute Resolve)’ 작전을 감행, 철권 통치자였던 니콜라스 마두로 대통령을 축출했다.

미국의 이 같은 개입 사례들은 종종 국제법과 충돌한다는 비판을 받아왔다.

유엔 헌장은 “국가의 영토 보전과 정치적 독립에 대한 무력 사용을 금지한다”고 규정하지만, 미국은 자위권, 테러 대응, 인권 보호 등의 명분을 들어 무력 개입을 정당화해 왔다.

2003년 이라크 침공 당시에도 국제법 위반 논란이 발생했다. CIA와 같은 정보기관이 비밀 공작을 통해 정권 붕괴를 유도한 사례는 공개되지 않은 운영 방식과 책임 문제를 둘러싸고 비판의 대상이 되기도 했다.

미국의 정권 개입 사례들은 냉전 시대의 공산주의 견제, 에너지 자원 확보, 테러리즘 대응, 민주주의 확산 등의 다양한 명분과 연결돼 있다.

하메네이 사망으로 이어진 미국의 이번 이란 공격은 군사적 충돌을 넘어 국제법·안보 질서 재정립에 대한 논쟁을 다시 불러일으킬 전망이다.