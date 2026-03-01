후반 11분 델가도 득점 어시스트 휴스턴 카를루스, 부사트 등 2명 손흥민 저지하려다 연속 ‘레드 카드’

[헤럴드경제=박세환 기자] 미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA)FC의 손흥민이 올 시즌 공식전 5호 도움을 작성했다.

손흥민은 1일 미국 텍사스주 휴스턴의 쉘 에너지 스타디움에서 열린 휴스턴 다이너모FC와 2026 MLS 2라운드 원정에서 LAFC의 원톱 스트라이커로 선발 출전해 후반 11분 마크 델가도의 득점을 도왔다.

손흥민은 왼쪽 코너킥 상황에서 볼을 이어받아 델가도에게 패스했고, 델가도는 오른발 감아차기 슈팅으로 휴스턴의 골 그물을 흔들었다.

지난달 22일 개막전에서 도움을 작성했던 손흥민은 이날 도움으로 정규리그에서 2경기 연속 공격포인트를 따냈다.

더불어 지난달 18일 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전에서 레알 에스파냐(온두라스)를 상대로 1골 3도움의 맹활약을 펼쳤던 손흥민은 이번 시즌 공식전 4경기에서 1골 5도움을 기록했다.

LAFC는 2명이 퇴장당해 9명이 뛴 휴스턴을 상대로 후반 37분 스테픈 유스타키오의 추가골을 보태 2-0으로 승리하고 개막 2연승을 내달렸다.

손흥민은 득점 없이 1도움을 기록했지만 상대 선수 2명의 퇴장을 유도하며 팀 승리의 일등 공신이 됐다.

휴스턴을 상대로 정규리그 마수걸이 득점에 도전한 손흥민은 오프사이드와 상대 골키퍼의 선방에 막혀 좀처럼 골 맛을 보지 못했다.

손흥민은 전반 추가시간 중원에서 휴스턴의 중앙 수비수 안토니우 카를루스에게 왼쪽 발목 부위를 차여 쓰러졌고, 주심은 카를루스에게 레드카드를 꺼내 들었다.

전반을 득점 없이 마친 LAFC는 수적 우세에서 휴스턴을 윽박지르다가 마침내 후반 11분 손흥민의 패스를 받은 델가도의 득점포가 터지며 승기를 잡았다.

손흥민은 후반 31분 후방에서 투입된 전진 패스를 중원에서 받아 쇄도하려던 순간 휴스턴의 아구스틴 부사트에게 밀려 넘어졌고, 주심은 완벽한 골 기회를 저지했다며 부사트에게 퇴장 명령을 내렸다.

휴스턴은 카를루스에 이어 부사트까지 2명이 손흥민을 저지하려다 레드카드를 받는 아찔한 상황에 놓였다.

LAFC는 9명이 뛴 휴스턴을 상대로 후반 37분 유스타키오가 페널티아크 정면 부근에서 강력한 오른발 중거리포로 추가골을 뽑아 백기를 받아냈다.

왼쪽 코너킥 상황에서 손흥민이 내준 패스가 델가도를 거쳐 유스타키오에게 이어지며 득점이 됐다.

선제골에 이어 추가골도 손흥민의 발끝에서 시작된 셈이다.

손흥민은 후반 추가시간 페널티지역 오른쪽에서 오른발 슈팅을 때린 게 왼쪽 골대를 살짝 벗어나며 정규리그 마수걸이 득점 기회를 다음 경기로 미루게 됐다.