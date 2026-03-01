이란 반격 대응 지속할지 불확실 “이란 미사일 역량은 일단 며칠분”

[헤럴드경제=박세환 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 최고지도자인 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 사망했다고 밝힌 가운데 미국과 이스라엘의 전면 공습에 대응한 이란의 보복 공격 능력이 언제까지 지속될 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.

미국과 동맹국들은 이란의 미사일 비축량과 생산 역량에 대한 완전한 정보를 갖고 있지는 않다.

1일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이란은 지난해 6월 이스라엘과 12일 전쟁을 치르기 전 약 3000발의 중거리 탄도미사일을 보유했으며 이 가운데 500발을 소진한 것으로 추정된다.

남아있던 탄도미사일 중 일부는 이스라엘이 이란의 미사일 생산 기지를 공격하는 과정에서 손상됐을 가능성이 크다.

당시 이스라엘 당국은 이란 미사일 발사대 약 70%를 파괴하고 미사일 생산 능력을 약화했다고 주장했다.

이란은 생산기지를 일부 복구하며 지난해 6월 이후 미사일 총 보유량을 늘리는데 주력해왔다.

미국 행정부 관리들은 지난해 6월 이전 이란은 한 달에 50기 미만의 미사일을 생산할 능력을 갖췄다고 봤다.

이에 따라 현재 이란은 2000기 이상의 중거리 탄도미사일을 가동할 수 있는 것으로 보인다는 게 WSJ의 분석이다.

이란의 사거리별 미사일 보유량이 정확히 얼마인지는 아직 구체적으로 알려진 바가 없다.

이날 트럼프 대통령이 하메네이의 사망을 공식 발표함에 따라 이란 반격 지속 여부를 두고 엇갈린 전망이 나온다.

일각에서는 정권 구심점이 사라진 상황에서 혼란에 빠진 이란 고위층과 군 지도부가 제대로 된 지휘를 내리지 못할 가능성이 있다고 본다.

이와 달리 하메네이가 최근 자신의 사망에 대비하며 승계 서열을 지정한 것으로 보이는 만큼 이를 바탕으로 기존 체계를 유지하며 이스라엘 등에 계속 공격을 퍼부을 수도 있다.

뉴욕타임스(NYT)는 하메네이가 군 지휘부 및 정부 역할에 대해 4단계로 승계 서열을 지정했으며 지도부 모든 인사에게 최대 4명의 후임자를 지명하라고 했다고 최근 보도한 바 있다.