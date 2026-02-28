[헤럴드경제=문영규 기자] 미국과 이스라엘이 28일(현지시간) 이란 공습을 감행한 가운데 현재까지 이란·이스라엘 내 한국인들의 피해는 발생하지 않은 것으로 알려졌다.

외교부는 현 중동 상황과 관련해 이날 오후 재외국민보호대책반을 가동하고 김진아 2차관 주재로 주이란대사관, 주이스라엘대사관 등과 함께 본부-공관 합동 상황점검회의를 개최했으며 이날 현재까지 접수·파악된 이란과 이스라엘 내 국민 피해는 없다고 밝혔다.

이번 회의엔 레바논, 미국, 아랍에미리트, 요르단, 이집트, 카타르, 쿠웨이트, 투르크메니스탄 주재 공관도 회의에 참여했으며 김 차관을 중심으로 현 상황을 평가하고 교민 안전대책을 점검했다.

김 차관은 “중동 지역 긴장이 급격히 고조되고 있다”며 “지금까지 본부와 해당 공관 간 긴밀히 협의하며 마련해 온 우리 교민 안전대책을 철저히 시행해달라”고 당부했다.

김 차관은 특히 현 상황이 역내 다수 국가에 걸쳐 광범위한 영향을 미칠 수밖에 없어 주이란 및 주이스라엘 대사관뿐만 아니라 인근 공관이 긴밀히 소통하며 유기적으로 대응해줄 것을 강조했다.

주이란대사관과 주이스라엘대사관은 공습 직후 현지 교민을 대상으로 안전 공지를 전파하고 비상연락망 등을 통해 안전을 확인하고 있는 것으로 전해졌다.

주이스라엘대사관은 현지 체류 중인 우리 국민 중 희망하는 사람은 내달 1일 이집트 카이로로 육로를 통해 대피할 수 있도록 지원할 방침이다.

주이스라엘대사관은 예루살렘과 헤르츨리야 등 2곳에서 교민을 모아 대피를 진행할 계획이다.

다른 중동 지역 공관들도 현지 상황을 면밀히 주시하면서 국민 안전 확보 노력을 기울이고 있는 것으로 알려졌다.

외교부는 “중동 내 동향을 지속 예의주시하면서 유사시 대피 계획 마련 등 우리 국민 안전 확보를 위해 필요한 조처를 해 나갈 예정”이라고 밝혔다.