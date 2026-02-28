[헤럴드경제=문영규 기자] 대한항공이 28일 미국의 이란 공격으로 중동지역 항공편을 회항시키거나 취소했다.

대한항공은 이날 오후 1시 13분 인천공항에서 출발해 아랍에미리트(UAE) 두바이 국제공항으로 향하던 KE951편(B787-9)을 회항시켰다고 밝혔다.

KE951편은 미얀마 공역에서 회항하도록 조처돼 오후 10시 30분께 다시 인천공항에 내릴 예정이다.

이와 관련해 대한항공은 “두바이로 운항 중 미국 및 이스라엘의 이란 공습 여파로 인해 UAE 공역이 폐쇄됐다는 정보를 접수해 회항하도록 했다”고 설명했다.

이날 오후 9시 두바이에서 인천으로 출발하려던 KE952편 운항도 취소됐다.

현재까지 유럽 등 다른 노선 운항은 영향받지 않았다.

인천∼두바이는 매일(주 7회) 왕복 운행한 노선이다. 국내 항공사의 유일한 중동 노선이기도 하다.

대한항공은 향후 상황을 면밀히 모니터링하며 후속 스케줄을 조정할 예정인 것으로 전해졌다. 현지 상황 변동에 따라 3월 1일 이후에도 당분간 두바이 노선 운항에 지장이 생길 수 있어 홈페이지 등을 통해 운항 정보를 안내할 계획이다.

과거 대한항공이 운항하던 인천∼이스라엘 텔아비브 노선은 지난 2023년 10월 팔레스타인 무장 정파 하마스와 이스라엘 사이 무력 충돌 이후 현재까지 운휴 상태다.

한편 미국과 이스라엘이 이란에 공습을 감행한 가운데 이란은 바레인, 쿠웨이트, 카타르의 미군 시설에 보복 공격을 단행했다.

이번 공격의 여파로 이스라엘 북부 시리아와 레바논, 아라비아반도 남부 UAE 등 각국 정부는 영공 폐쇄에 나섰고 이란과 이스라엘 가운데 위치한 이라크도 영공을 폐쇄했다.