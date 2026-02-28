음주운전으로 면직된 김인호 전 청장 후임 청와대 “박 청장, 산불대응역량 강화 기대”

[헤럴드경제=안대용 기자] 이재명 대통령이 28일 신임 산림청장으로 박은식 현 산림청 차장을 임명했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑에서 “이재명 대통령은 오늘 박은식 현 산림청 차장을 신임 산림청장에 임명했다”며 “박 청장은 산림청 산림산업정책국장, 국제산림협력관 등 주요 보직을 두루 역임해 산림정책에 대한 경험과 전문성을 보유한 전문가”라고 설명했다.

강 대변인은 “특히 원만한 소통능력을 바탕으로 지자체와 임업 종사자, 환경단체 등 다양한 이해관계자들의 의견을 조율하는 능력이 뛰어나다는 평가를 받아왔다”며 “철저한 산불 예방 대책과 신속한 산불 진화 대응 역량을 강화하고 산림정책 전반에 대한 이해와 전문성을 바탕으로 산림청의 혁신을 이끌 적임자”라고 했다.

이어 “산림청장 인사를 우선적으로 실시한 건 국민 안전과 밀접한 일이기 때문”이라며 “신임 산림청장이 봄철 산불에(봄철 산불조심기간 1.20~5.15) 대비해 체계적인 산불 대비 태세를 확립하고 산불 대응 역량을 강화해주길 기대한다”고 했다.

박 신임 청장은 1970년생으로 광주 숭일고와 서울대 임학과를 졸업하고 동 대학원에서 산림자원학 석·박사 학위를 취득했다. 기술고시 36회로 공직에 입문한 후 아시아산림협력기구(AFoCO) 사무차장을 지냈고 산림청 산림산업정책국장과 차장을 역임했다.

앞서 전임자인 김인호 전 청장은 음주운전 혐의로 경찰에 입건된 상태다. 이 대통령은 지난 21일 김 전 청장을 직권면직 했다.