카나프테라퓨틱스 일반 청약 아이엠바이오로직스·메쥬·한패스 수요예측

[헤럴드경제=정호원 기자] 케이뱅크가 올해 유가증권시장(KOSPI) 상장 1호 예고로 시장의 기대를 모으는 가운데, 3월 첫째 주에도 공모 열기가 이어질 전망이다. 내달 첫 주에는 1개 기업이 일반 청약에 나서고, 3개 기업이 기관 대상 수요예측을 진행한다.

28일 금융업권에 따르면 항암제 및 안과 질환 치료제 개발 기업인 카나프테라퓨틱스가 내달 5~6일 양일간 일반 청약을 진행한다.

카나프테라퓨틱스는 지난 23~27일 기관투자자 대상 수요예측을 마쳤으며, 희망 공모가 범위는 1만6000원~2만원이다. 최종 공모가는 내달 초 확정될 예정이며, 코스닥 상장 예정일은 3월 17일이다. 2019년 설립된 이 회사는 지난해 매출액 42억5200만원, 영업손실 47억2300만 원을 기록했다.

후속 상장 주자들의 수요예측도 이어진다.

아이엠바이오로직스는 지난 27일 수요예측을 시작해 내달 6일까지 진행한다. 2020년 설립된 자가면역질환 치료제 개발사로, 지난해 매출액 275억9400만 원, 영업이익 139억9800만 원의 견조한 실적을 거뒀다.

웨어러블 패치형 환자 감시장치를 제조하는 메쥬는 내달 5~11일 수요예측에 나선다. 희망 공모가는 1만6700원~2만1600원이다. 지난해 매출은 23억6600만원, 영업손실은 59억5100만 원이다.

디지털 송금 서비스 업체인 한패스는 내달 6~12일 수요예측을 진행한다. 희망 공모가는 1만7000원~1만9000원으로 책정됐다. 지난해 연결 기준 매출액 552억9700만 원, 영업이익 51억7800만원을 기록하며 흑자 경영을 이어가고 있다.