문성훈 삼성 MX 하드웨어 담당 부사장 간담회 “주변 인식해 스스로 보안 강화” AI 프라이버시 디스플레이 예고 “독보적 특허 확보…경쟁사 추격 사실상 불가능” 자신감도

[헤럴드경제(샌프란시스코)=박혜림 기자] #. 인파로 붐비는 지하철 안. 회사 동료가 ‘대외비’ 보안 문건을 메일로 보내온다. 주변 시선이 의식되는 찰나, 갤럭시S26 울트라가 사용자 주변 행인들을 인식해 스스로 시야각을 좁힌다. 사용자는 선명하게 보이는 스마트폰 속 화면이 곁눈질 하는 옆 사람의 눈에는 그저 검은 화면으로만 보인다. 별도 조작 없이도 사생활이 완벽히 보호되는 ‘AI 에이전틱 프라이버시 디스플레이’의 한 장면이다.

삼성전자가 갤럭시S26 울트라를 통해 세계 최초로 선보인 ‘프라이버시 디스플레이’가 인공지능(AI)과 결합해 한 단계 더 진화할 것으로 보인다.

문성훈 삼성전자 MX사업부 하드웨어 담당(부사장)은 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 국내 기자 간담회에서 “프라이버시 디스플레이는 하드웨어 기술이지만, 앞으로 소프트웨어와 AI를 통해 더욱 고도화될 것”이라며 이같이 시사했다.

문 부사장은 “기지국 신호나 센서 정보를 통해 주변에 사람이 많은 공공장소임을 인지하면 자동으로 프라이버시 모드를 켜거나, 하는 식의 고도화 방안을 구상 중”이라며 “우리와 협력하는 많은 개발사들과 함께 특정 앱의 민감한 영역만 선택적으로 가리는 식의 업데이트도 가능하다”고 말했다.

그러면서 문 사장은 “궁극적으로는 사용자가 공을 들이지 않아도 AI가 알아서 사생활을 지켜주는 경험을 제공할 것”이라고 강조했다. AI에이전틱을 표방하는 삼성전자 갤럭시S 시리즈가 사용자의 사생활을 선제적으로 보호하는 ‘보디가드’ 역할까지 하게 된다는 것이다.

삼성전자가 프라이버시 디스플레이를 개발하게 된 계기는 역설적이게도 ‘안타까움’에서 시작됐다.

문 부사장은 “많은 사용자가 사생활 보호를 위해 별도의 편광 필름을 붙여 쓰는데, 이로 인해 삼성전자가 공들여 만든 디스플레이의 최고 화질과 밝기를 온전히 누리지 못한다는 게 아쉬웠다”면서 “화질 손상 없이 프라이버시만 완벽하게 보호할 수 있는 방법은 없을까라는 고민이 5년 전 개발의 시작점이었다”고 회상했다.

개발 과정은 험난했다. 픽셀 레벨에서 빛의 직진성을 제어하는 ‘내로우(Narrow) 픽셀’과 빛을 확산시키는 ‘와이드(Wide) 픽셀’을 정교하게 설계하고 구동하는 것이 관건이었다.

문 부사장은 “초기 단계에서는 화면이 얼룩덜룩해지는 현상이 발생하거나, 내구성이 취약해 시간이 지날수록 프라이버시 성능이 저하되는 등 수많은 실패가 있었다”며 “픽셀 단위의 정밀 제어 기술을 완성하기까지 엔지니어들이 5년 가까이 쓰라린 실패를 거듭하며 매달린 끝에 얻은 결실”이라고 설명했다.

문 부사장은 프라이버시 디스플레이 기술력에 강한 자신감도 드러냈다.

그는 “프라이버시 디스플레이와 관련해 이미 방대한 양의 특허를 확보해 둔 상태”라며 “삼성전자의 특허를 피하면서 화질 손상 없이 시야각을 제어하는 기술을 단기간에 구현하기는 상당히 어려울 것”이라고 단언했다. 5년 간의 집념을 통해 사실상 경쟁 업체들이 한동안은 따라오기 힘든 독보적인 기술적 초격차를 확보했다는 것이다.

문 부사장은 또 갤럭시S26 울트라가 프라이버시 보호뿐만 아니라 하드웨어 전반에서 압도적인 성능을 구현했다고 자신했다. 전용 프로세서인 ‘갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대’를 탑재해 NPU 성능을 전작 대비 39% 끌어올렸다. 이를 통해 통화 요약과 생성형 편집 등 온디바이스 AI 구동 속도를 비약적으로 단축했다.

발열 제어 시스템도 혁신했다. 삼성은 2019년 세계 최초로 도입한 베이퍼 챔버(Vapor Chamber)의 내부 구조를 전면 재설계해 열이 순환하는 병목 구간을 전작 대비 28% 넓혔다. 고사양 게임이나 장시간 AI 작업 시에도 안정적인 성능 유지가 가능해졌다. 또 역대 울트라 시리즈 최초로 7㎜대(7.9㎜) 두께를 구현하며 휴대성까지 확보했다.

문 부사장은 “하드웨어와 소프트웨어가 ‘삼위일체’가 되어야 진정한 AI 경험이 완성될 수 있다”며 “지속적인 하드웨어 혁신을 통해 AI 시대 삼성전자의 리더십을 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.