광주시·AICA ‘AI·반도체 산업 비전 설명회’ 개최

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주·전남 행정통합이 지역 AI·반도체 산업의 판을 바꾸는 전환점이 될 것이라는 전망이 나왔다. 통합특별법에 담긴 핵심 특례와 초광역 산업 전략이 공개되면서 첨단산업 생태계 재편에 대한 기대감도 커지고 있다.

인공지능산업융합사업단(단장 오상진)은 27일 광주 첨단3지구 인공지능 중심 산업융합 집적단지 창업동 4층 컨퍼런스홀에서 ‘광주·전남 통합으로 여는 AI·반도체 산업 비전 설명회’를 개최했다.

행사에는 강기정 광주시장, 오상진 인공지능산업융합사업단장, 이찬희 전남창업기술지주 대표, 이범식 한국에너지공과대학원 교수, 김운섭 광주테크노파크 본부장을 비롯해 광주·전남 지역 AI·반도체 기업 관계자 등 150여 명이 참석해 통합 이후 산업 정책 방향을 공유했다.

이날 설명회의 핵심은 ‘전남광주 통합특별시 설치를 위한 특별법안’의 특례에 대한 설명이었다. 법안은 지난달 30일 발의돼 최근 국회 법제사법위원회를 통과했으며, 본회의 의결을 앞두고 있다. 광주시와 전남도를 통합해 서울특별시에 준하는 지위를 부여하고, 행정·재정 특례를 확대해 자치권과 정책 실행력을 강화하는 것이 주요 내용이다.

특히 행정안전위원회 의결안에는 인공지능 집적단지 지정과 AI 도시 실증지구 조성 근거가 포함됐다. 이는 광주·전남이 국가 AI 산업의 전략 거점으로 도약할 제도적 토대를 확보했다는 점에서 의미가 크다.

AI 인프라 확충에서 산업 집적, 도시 실증, 시민 체감, 반도체 산업 육성까지 전 주기를 포괄하는 구조다.

통합특별시는 AI·에너지·반도체를 3대 축으로 글로벌 미래산업 거점 구축을 추진한다. 광주권의 AI 인프라와 인재 역량, 전남 서부권의 전력·용수 자원, 동부권의 산업 기반을 연계해 초광역 첨단산업 생태계를 완성하겠다는 전략이다.

비전을 발표한 오상진 인공지능산업융합사업단장은 “통합특별법은 흩어진 강점을 하나로 묶는 법이다”면서 “그동안 광주는 AI 인프라와 인재, 전남은 에너지와 산업단지 등 각자의 강점이 있었지만, 유기적으로 연결되지 못했다”고 진단했다.

오 단장은 또 “기업 유치, 도시 실증, 시민 체감까지 한 번에 추진할 수 있는 기반을 법에 담겼다”며 “기업이 들어오기 쉬워지고, 도시에서 AI를 실제로 적용하며, 시민이 AI를 배우고 체감하는 구조를 만들게 될 것이다”고 밝혔다.