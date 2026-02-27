정기명 여수시장 “온화한 날씨와 아름다움 풍광, 사계절 파크골프 적지“

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 여수시가 최근 인기를 끌고 있는 파크골프장을 추가 조성해 파크골프 중심지로의 도약을 준비 중이다.

여수시에 따르면 정기명 시장은 27일 오전 열린 월간업무계획보고회에서 장도와 소라, 웅천, 화양동 등에 파크골프장을 추가 조성 중임을 밝혔다.

율촌의 장도파크골프장은 9홀로 늘리고, 소라대포저수지(9홀)와 웅천 이순신공원(18홀), 화장동 선사유적공원(9홀) 등은 신규로 조성한다는 내용이다.

특히, 중장기적으로는 섬과 해안에도 조성하는 등 지속적으로 늘려서 시민과 관광객들이 사계절 파크골프를 즐길 수 있는 메카로 키운다는 방침이다.

정 시장은 “여수는 눈이 거의 오지 않는 온화한 날씨와 아름다운 풍광으로 파크골프를 즐기기에 적지로 평가된다”며 “파크골프장에 휴게 및 편의시설도 갖춰 시민과 관광객들이 불편을 겪지 않고 사계절 파크골프를 즐길 수 있도록 할 방침이다”고 밝혔다.