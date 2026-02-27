[헤럴드경제=이명수 기자] 미국 캘리포니아의 한 스타벅스 매장에서 한국인 손님이 인종차별적 문구가 적힌 음료 컵을 받은 사실이 드러나 충격을 주고 있다.

26일 스레드에는 “한국인 친구가 스타벅스에서 아메리카노를 주문했는데 컵에 ‘yellow(노란색)’라고 적혀 있었다”는 내용의 게시물이 올라왔다.

당시 한국인 손님이 주문한 일회용 음료 컵의 스타벅스 로고 위에는 동양인을 비하하는 표현으로도 쓰이는 ‘yellow(노란색)’이라는 문구가 매직으로 적혀 있었다. 컵 뒷면에는 한국인 이름으로 추정되는 주문자명이 함께 기재돼 있었다.

이에 글쓴이는 “혹시 이게 바리스타 사이에서 쓰는 비밀 코드 같은 거냐”면서도 인종차별적 표현일 가능성을 제기했다.

한국인 손님은 커피를 마실 때까지 이 사실을 몰랐으며, 주문 당시 노란색이 들어간 옷이나 아이템을 착용하지 않은 상태였다고 한다.

이를 본 누리꾼들 사이에서는 비판 여론이 확산되고 있다. “100% 인종차별이다” “컵을 증거로 담겨두고 스타벅스에 정식으로 신고 넣어라” “전직 스타벅스 바리스타인데 저건 비밀 코드가 아니다” 등 대체로 인종차별적 발언이 맞다는 댓글이 이어지는 중이다.

또 한 누리꾼은 스타벅스 공식 계정을 태그하며 “이거 보고 있냐”고 지적하는 댓글을 달기도 했다.