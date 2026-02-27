[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 기장군은 최대 역점사업인 ‘동남권 방사선 의과학 일반산업단지조성사업’의 준공식을 27일 개최했다. 이날 오후 동남권 산단에서 열린 준공식에는 박형준 부산시장, 정종복 기장군수, 이승우 부산시의원, 박종철 부산시의원, 입주 업체 관계자들이 참석, 미래 신성장 산업단지의 출발을 축하했다.

동남권 산단은 기장군 장안읍 일원 147만8730㎡(약 45만평) 부지에 총사업비 4717억원을 투입해 조성된 첨단방사선기술 산업과 파워반도체 중심의 산업단지다. 2009년 중입자가속기 구축, 2010년 수출용 신형연구로 사업, 동남권원자력의학원 개원 등 주요 국책사업을 기반으로 2012년 산업단지계획 승인과 2014년 부지조성 공사 착공을 거쳐 지난해 9월 공사를 마무리했다. 이어 오는 3월 부산광역시로부터 산업단지 준공인가를 받아 결실을 맺는다.

현재 전체 분양대상 중 17개 기업이 건축을 마치고 입주해 있고 7개 기업은 현재 공장건축을 진행중으로 군은 올 하반기 2단계 구간내 16필지에 대해 분양공고를 실시, 2027년까지 전체기업의 입주가 완료될 예정이다. 이 산단은 2만여명 이상의 고용 유발 효과와 2조여원의 생산 유발 효과로 일자리 창출과 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 전망된다.

동남권 산단은 방사선 의과학과 반도체 분야를 아우르는 산·학·연 융합 클러스터로 미래 산업 혁신의 전진기지로 성장할 것으로 기대된다. 또한 대규모 고용 창출과 생산 파급효과를 기장의 미래 100년 먹거리를 창출하는 핵심 성장 동력이 되어 기장군의 산업지형을 새로 그릴 것으로 보인다.

정종복 기장군수는 축사를 통해 “동남권 산단 입주 기업의 성장을 위한 행정적 지원을 아끼지 않고 양질의 일자리 창출과 군민의 삶의 질 향상으로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 말했다.