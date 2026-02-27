전북 타운홀미팅 계기 신중앙시장 방문 찰밥·동치미 온누리상품권으로 구매

[헤럴드경제=문혜현 기자] 27일 전북 타운홀미팅을 위해 전주에 방문한 이재명 대통령이 전주 신중앙시장을 깜짝 방문했다. 시민들은 “응원한다”, “전주를 발전시켜 달라”면서 호응했다.

안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “이 대통령은 이날 오전 ‘새만금 로봇·수소·AI시티 투자 협약식’에 참석한 뒤 전북 전주로 이동해 신중앙시장을 방문했다”면서 이같이 전했다.

안 부대변인은 “전주 신중앙시장은 1948년 연초제조창이 들어서며 인근에 자연스럽게 형성된 전통시장으로, 70년이 넘는 세월 동안 자리를 지키며 지역민들의 삶과 함께해 온 곳”이라며 “시장에 도착한 이 대통령을 상인들과 주민들은 박수와 환호로 반겼다”고 했다.

상인들은 “정부가 잘 돌아가고 있어서 좋다”, “사랑한다”, “잘하고 계신다”, “응원한다”, “전주 발전시켜 달라”, “요즘 살맛 난다”, “멋있다” 등 인사를 건넸다고 한다.

이에 이 대통령은 상인·주민들과 일일이 눈을 맞추며 “새해 복 많이 받으시라”고 인사했고, 허리 숙여 감사의 뜻을 전하기도 했다.

안 부대변인은 이어 “정월대보름을 앞두고 이 대통령은 찰밥과 동치미를 온누리상품권으로 직접 구입했다”면서 “이 대통령이 ‘너무 많이 주시는 것 아니냐’고 하자, 반찬가게 상인은 ‘이게 시장 인심’이라고 답해 훈훈한 웃음을 안겼다”고 말했다.

또한 이날 이 대통령은 고추튀김을 즉석에서 맛본 뒤 구입했고, 상호와 메뉴가 적힌 홍보물을 들어 보이며 가게를 소개해 상인들을 돕기도 했다. 또 찐옥수수와 순대, 전병, 딸기 등을 잇따라 구입해 주민들과 참모들에게 권하며 시장의 정을 함께 나눴다고 안 부대변인은 전했다.

시장 구경 중 한 상인이 “대통령님, 좀 쉬시라”라고 말하자, 이 대통령은 “제가 열심히 해야 세상이 조금씩 바뀌죠”라고 답했다. 이에 상인은 “세상이 바뀔 수 있다는 데 감사하다”며 눈시울을 붉혔다고 한다.

끝으로 이 대통령은 시장에서 점심을 해결했다. 안 부대변인은 “이 대통령은 이후 참모들과 함께 시장 내 식당에서 갈치조림, 제육볶음 등으로 오찬을 했다”면서 “이 대통령은 식사를 함께한 반봉현 상인회장에게 시장 매출 현황과 시설 정비 상황 등에 대해 묻고 현장의 의견을 청취했다”고 말했다.