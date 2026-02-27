사전교육 및 보탬e 회계 교육 실시

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 담양군이 주민 주도의 살기 좋은 마을 조성을 위해 ‘2026년 전남 마을만들기 공모사업’과 ‘담양군 풀뿌리공동체 디딤돌사업’에 선정된 20개 공동체에 대한 본격 지원에 나선다.

마을공동체 공모사업은 주민이 직접 마을의 문제를 발굴하고 해결하며, 관계 형성과 마을 프로젝트 기획을 통해 지역 공동체를 활성화하는 주민 주도형 지원 사업이다.

올해 선정된 공동체는 총 20개소로, 전남도 공모사업인 마을공동체 활동지원(씨앗 4개소, 새싹 2개소), 행복드림 돌봄공동체 9개소와 담양군 자체 사업인 풀뿌리공동체 디딤돌사업(디딤 2개소, 돋움 3개소)이 포함됐다.

군은 선정된 공동체에 총 8300만 원의 사업비를 지원할 계획이다.

이에 따라 담양군 풀뿌리공동체지원센터는 지난 26일 어울림센터에서 선정 공동체를 대상으로 사전교육을 실시했다.

교육에서는 지방보조금 관리시스템 ‘보탬e’ 사용법과 회계 정산 요령을 안내하고, 공동체별 면담을 통해 사업 내용과 예산 조정 등 맞춤형 컨설팅을 진행했다.

특히 신규 공동체에는 고유번호증 발급 절차와 사업 추진 시 유의사항을 안내했으며, 기존 공동체에는 사업 고도화와 장기적 활동 계획 수립을 지원했다.

양순애 담양군풀뿌리공동체지원센터장은 “지난 10년간 약 500개 공동체가 참여해 지역에 활력을 더해왔다”며 “이번에 선정된 공동체들이 마을의 가치를 높이고 주민 간 결속을 강화하는 역할을 할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.