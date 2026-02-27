“계엄 옹호 세력 포용, 보수 정통성 허무는 행위” “원칙 잃은 보수, 모래 위 세운 집과 같아” “반헌법은 보수 아냐…당 지도부는 답변 내놔야”

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 서울시장이 국민의힘 지도부를 향해 이제 당이 나아가야 할 길을 정하고 결단해야 한다고 촉구했다.

오 시장은 27일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “사법 질서를 뒤흔드는 사실상의 입법쿠데타가 벌어지는데도 국민은 우리를 대안으로 보지 않는다”며 “지금 바로잡지 못하면 우리는 영원히 역사의 변방으로 밀려날 것”이라고 적었다.

그러면서 “‘이 당은 국민을 위해 무엇을 하고 있는가’ ‘공동체와 약자를 위해 헌신하는 정당이 맞는가’ ‘점진적 개혁으로 사회를 안정시켜 온 우리가 알던 보수정당이 맞는가’ 이 질문 앞에 머뭇거리는 것이 지금 우리의 현실”이라고 덧붙였다.

오 시장은 “보수 정치의 역사에도 허물이 있다. 그러나 우리가 민주당과 달랐던 이유는 그 허물을 직시하고 반성하며 바닥부터 다시 뛰어온 역사가 있기 때문”이라며 “잘못할 때마다 변명 대신 책임을 택하고 스스로를 교정해 온 자정의 힘이 보수의 저력이었다”고 강조했다.

그는 “그런데 지금 국민의힘 지도부는 계엄을 옹호하는 극단 세력까지 품고 가자고 주장하고 있다”며 “이것은 보수의 빛나는 역사와 정통성을 스스로 허무는 행위”라고 지적했다. 이어 “반헌법은 결코 보수가 될 수 없다. 원칙을 잃은 보수는 모래 위에 세운 집과 같다”고 지적했다.

오 시장은 “이제는 결단해야 한다. 장동혁 (국민의힘) 대표가 천명한 그 노선이 과연 우리 당이 나아갈 길인지 분명히 판단해야 한다”며 “이것은 당장 코앞에 닥친 선거만의 문제가 아니라 이재명 정권을 제대로 견제하고 정권을 되찾을 수 있느냐를 가르는 보수의 존립이 걸린 선택”이라고 강조했다.

그러면서 “오늘이라도 당 지도부는 책임 있는 답변을 내놔야 한다”며 “역사 앞에 죄인으로 남지 않도록 부디 옳은 일을 선택해 주십시오”라고 호소했다.