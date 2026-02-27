[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시는 경북도가 주관한 2025년 하반기 재정집행 및 소비·투자 종합평가 결과 우수 기관으로 선정됐다고 26일 밝혔다.

경산시는 …25년 상반기 신속 집행 ‘우수’기관으로 선정된 데 이어 …25년 하반기 재정집행 평가에서도 ‘우수’기관으로 선정되는 등 재정집행 부문에서 탁월한 성과를 거뒀다.

지방재정 집행평가는 도가 도내 22개 시·군을 대상으로 …25년 하반기 재정집행 실적과 3·4분기 소비·투자 부문 집행률을 종합 평가해 우수 지자체를 선정한 것으로 경산시는 재정집행 성과에서 높은 평가를 받았다.

경산시는 재정집행 성과를 높이기 위해 연초부터 부시장 주재로 재정집행 보고회를 개최해 선금과 기성금의 집행을 활성화하고 집행 부진 사업의 집중 점검 등 전략적이고 선제적인 재정 운용을 추진해 왔다.

조현일 경산시장은“상반기에 이어 하반기까지 우수 기관으로 선정 된 것은 전 공직자가 책임감 있게 재정집행에 임한 결과”라며 “앞으로도 체계적인 집행 관리와 효율적인 재정 운용으로 민생경제 안정과 지역경제 활성화를 이뤄내겠다”고 말했다.

한편 경산시는 2026년 재정집행에도 민생 안정과 지역 현안 사업의 차질 없는 추진을 위해 재정집행 관리 체계를 지속 강화할 예정이다.