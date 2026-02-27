[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자]경북 영덕군은 지난 25일 청소년들의 올바른 역사관 정립과 함께 교육·문화 분야 교류 활성화를 위해 대구시 계성고등학교와 업무협약(MOU)을 체결했다.

장사상륙작전 전승기념관(문산호)에서 열린 이번 협약식에는 김광열 영덕군수와 박현동 계성고등학교 교장을 비롯한 관계자와 총동창회 관계자와 올해 입학한 신입생 등 250여명이 참석했다.

특히 이날 장사상륙작전에 참전했던 선배 학도병들의 발자취를 따라 영덕군을 찾은 신입생들은 문산호 일대를 견학하며 애국심과 본교의 역사를 되새기는 뜻깊은 시간을 가졌다.

이번 업무협약에서 영덕군과 대구 계성고는 △학생 참여형 역사·보훈 프로그램 운영 △현장 체험학습·탐방·캠프 등 교육 활동 협력 △지역 역사·문화 자원 활용 콘텐츠 개발 △민·관 협력 교육 프로그램 확대 등을 추진하기로 했다.

박현동 계성고 교장은 “지역사회와 다양한 교육 프로그램을 협력·연계함으로써 학생들이 바른 인성과 애국심을 갖춘 건강한 미래 인재로 성장할 수 있도록 모든 노력을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

김광열 영덕군수는 “이번 협약을 통해 자라나는 청소년들이 교과서 밖에서 현장감 있는 생생한 역사를 체험함으로써 올바른 국가관과 역사관을 정립할 수 있도록 내실 있는 프로그램을 지원하고 교육 교류를 확대해 나가겠다”고 말했다.