[헤럴드경제=민성기 기자] 고(故) 최진실 딸인 인플루언서 최준희의 결혼 비하인드가 공개됐다

지난 26일 유튜브 채널 ‘연예 뒤통령이진호’에는 ‘충격 단독! 엄마와 똑닮은 최진실 딸 결혼… 외할머니 실제 반응 들어보니’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 유튜버 이진호는 최준희와 예비신랑이 만난 계기에 대해 “두 사람의 만남에 이모 할머니라고 불리는 박씨의 개입이 있었다”고 설명했다.

최준희는 이모 할머니를 믿고 따르는 상황으로 알려졌다.

유튜버 이진호는 “최준희 씨가 고등학교 2학년 재학 당시 박씨와 부산 여행을 떠났다. 그곳에서 박씨의 지인 할머니와 만남이 이뤄졌다. 지인 할머니도 한 인물을 데려왔는데 그가 11세 연상의 김씨”라고 전했다. 김씨가 최준희의 예비 신랑이다.

유튜버 이진호는 “최준희가 고등학교 3학년 당시 두 사람이 동거하는 공간에 지인들을 초대해 파티를 했다고 한다. 당시 최준희는 1년 유급한 상황이라 성인이 맞다”고 덧붙였다.

최준희는 오는 5월 11살 연상 비연예인 남자친구와 웨딩마치를 올린다. 두 사람의 교제기간은 5년으로 알려졌으나 최준희는 “기간이 틀렸다”고 정정했다. 최준희가 미성년자였던 기간과 일부 겹칠수도 있기 때문이다.

최준희는 “저에게 가족은 늘 쉽지 않은 단어였다. 우울하기만 했던 유년기를 지나면서 언젠가는 따뜻한 내 울타리를 만들고 싶다고 마음속으로 오래 다짐해왔다”라면서 “이제는 누군가의 딸로서가 아니라 한 사람의 아내로서 그리고 앞으로 만들어갈 저만의 새로운 가족으로서 더 단단하고 따뜻한 삶을 살아가 보려고 한다”라고 결혼을 앞둔 심경을 발표했다.

최준희는 최진실과 故조성민의 딸이다. 오빠 최환희는 래퍼로 활약 중이다.