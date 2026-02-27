[헤럴드경제=이명수 기자] 인천 강화군 중증장애인 거주시설 색동원에서 발생한 성학대 등 각종 의혹과 관련해 경찰이 시설장을 검찰에 넘겼다.

27일 경찰에 따르면 서울경찰청 색동원 특별수사단(특수단)은 이날 오전 성폭력처벌법, 장애인복지법 위반 혐의를 받는 색동원 전 시설장 김모씨를 서울중앙지검에 구속 송치했다.

장애인복지법 위반 혐의로 불구속 수사 중인 전 교사 2명에 대해선 수사를 마무리해 사건 발생지 관할인 인천경찰청으로 이송할 예정이다.

특수단은 장애인복지법 위반 혐의로 입건 전 조사 단계에 있던 종사자 4명에 대해서도 계속 수사 중이다. 그간 색동원에 입소했던 추가 67명에 대해서도 입건 전 조사(내사) 중이다.

경찰 관계자는 “민관기관의 추가 심층보고서도 회신받아 분석하는 등 신속 엄중하게 진행하겠다”고 전했다.

한편 색동원의 보조금 유용 혐의와 관련해선 서울경찰청 금융범죄수사대에서 수사하고 있다. 경찰은 지난 20일 압수수색을 통해 확보한 압수품 분석 및 관련자 조사 중이다.

앞서 경찰은 지난 2008년 시설 개소 이후 입소했던 장애인 87명을 상대로 전수조사를 진행하는 과정에서 폭행과 감금 등 추가 피해 정황을 확인했다.

현재까지 확인된 피해자는 총 14명으로, 이날 송치된 사건 피해자 6명에 더해 추가된 피해자 8명에 대해서도 경찰은 수사를 이어갈 계획이다.