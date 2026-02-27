[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시행복진흥원 배기철 이사장이 26일 퇴임했다.

배 이사장은 지난 2024년 7월 취임한 이후 지난해 복지에서 행복으로 정책 패러다임 전환 원년으로 선포하고 여성·가족·청소년·청년·복지·평생교육 등 기존 사업을 행복 프레임으로 통합·구조화했다.

또 조직 안정화와 경영 내실화에도 주력했다.

이에 고충전담 TF 구성, 직급 간 임금 격차 완화, 성과평가 체계 개편 등 내부 시스템을 정비한 결과 전년 대비 내부 조직 만족도 상승(3.7점↑)과 출자출연기관 경영평가(기관·기관장) 등급 동반 상승이라는 지표 개선을 이뤄냈다.

더불어 제19회 대한민국 한민족언론대상에서 혁신경영부문 최고대상을 수상했다.

배기철 이사장은 “그동안 조직 안정을 위해 노력해 준 임직원들에게 감사의 뜻을 전한다”며 “대구행복진흥원이 진정한 통합기관으로 계속 발전해 나가길 바란다”고 말했다.

한편 대구시행복진흥원은 이사장 퇴임 이후에도 구축된 시스템을 바탕으로 주요 현안 사업을 경영 공백 없이 차질 없이 추진할 방침이다.