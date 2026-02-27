[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시행복진흥원 배기철 이사장이 26일 퇴임했다.
배 이사장은 지난 2024년 7월 취임한 이후 지난해 복지에서 행복으로 정책 패러다임 전환 원년으로 선포하고 여성·가족·청소년·청년·복지·평생교육 등 기존 사업을 행복 프레임으로 통합·구조화했다.
또 조직 안정화와 경영 내실화에도 주력했다.
이에 고충전담 TF 구성, 직급 간 임금 격차 완화, 성과평가 체계 개편 등 내부 시스템을 정비한 결과 전년 대비 내부 조직 만족도 상승(3.7점↑)과 출자출연기관 경영평가(기관·기관장) 등급 동반 상승이라는 지표 개선을 이뤄냈다.
더불어 제19회 대한민국 한민족언론대상에서 혁신경영부문 최고대상을 수상했다.
배기철 이사장은 “그동안 조직 안정을 위해 노력해 준 임직원들에게 감사의 뜻을 전한다”며 “대구행복진흥원이 진정한 통합기관으로 계속 발전해 나가길 바란다”고 말했다.
한편 대구시행복진흥원은 이사장 퇴임 이후에도 구축된 시스템을 바탕으로 주요 현안 사업을 경영 공백 없이 차질 없이 추진할 방침이다.
kbj7653@heraldcorp.com