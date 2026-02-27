시범구매 확대·기업건의 수렴…국가 AI전환 지원

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 27일 “인공지능(AI0 혁신제품 및 우수제품에 대한 ‘AI 전용 트랙’을 신설해 신속한 공공시장 진입을 지원하고, 혁신제품의 국산부품 의무사용 50% 요건을 도입해 국내 공급망과의 연계를 강화하겠다”고 강조했다.

구 부총리는 이날 서울 성동구 AI 로봇 제조기업 뉴로메카를 방문해 생산·연구시설을 점검하고 혁신조달 참여 AI 기업 대표들과 간담회를 진행하며 이같이 밝혔다.

정부는 공공조달을 통해 초기 수요를 창출하는 방식으로 AI 산업 성장을 뒷받침한다는 방침이다. AI 전용트랙 신설과 혁신제품 국산부품 50% 의무사용 요건은 올해 9월 도입할 예정이다.

아울러 혁신제품 시범구매 규모를 지난해 529억원에서 올해 839억원으로 확대하고, 공공구매도 지속적으로 늘려 유망 AI 제품과 서비스를 적극 발굴해 국가 AI 대전환(AX)을 지원한다는 계획이다.

지난 2020년 도입된 혁신조달 제도는 공공부문이 혁신제품의 첫 구매자가 돼 초기 판로를 만들어주는 정책이다. 지난해 기준 공공구매 실적은 약 1조원이며 총 2774개 제품이 혁신제품으로 지정됐다.

구 부총리는 “AI는 국가의 미래를 결정짓는 핵심 전략”이라며 “공공조달이 AI 혁신의 마중물이 되어 국민의 삶을 바꾸고 기업의 글로벌 도약을 이끄는 디딤돌이 되겠다”고 밝혔다.

현장에서는 소셜로봇, 재난 대응 순찰로봇, 재활용 분류 로봇, 의료·보행 건강 진단 솔루션, 개인정보 비식별화 시스템, 수어 번역 플랫폼, AI 반도체(NPU) 장비 등 다양한 제품과 기술이 소개됐다. 기업들은 별도 심사체계 도입과 시범구매 확대, 국산 부품 적용 제품 지원 등을 정부에 건의했다.

구 부총리는 “AI 산업은 기술 트렌드 변화가 빠르고 개발과 실증에 많은 비용과 시간이 소요되는 만큼 정부가 이를 든든하게 뒷받침할 수 있도록 제도적 기반 강화에 역량을 집중하겠다”고 강조했다.