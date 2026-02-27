[헤럴드경제=도현정 기자]미국 내 30년 만기 고정 주택담보대출 평균 금리가 6% 아래로 떨어졌다. 이는 3년여만에 최저 수준으로, 지난해 하반기부터 이어온 하락세가 계속되고 있다.
미국 국책 담보대출업체 프레디맥은 26일(현지시간) 기준 미국의 30년 만기 고정 주택대출 평균 금리가 5.98%로 집계됐다고 알렸다. 이는 전주보다 0.03%포인트 낮은 수치다.
30년 만기 주택대출 금리가 6% 보다 낮게 떨어진 것은 지난 2022년 9월 이후 처음이다. 지난해 1월에는 7%를 넘어서기도 했으나, 최근 몇달간은 완만한 하락세를 이어왔다.
전문가들은 인플레이션 둔화 흐름과 경제 불확실성, 지난해 하반기 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인하 기조 등이 주택대출 금리 하락에 영향을 미쳤다고 분석했다. 시장에서는 6% 미만의 대출금리가 주택 수요 심리 회복에 전환점이 될 가능성을 주목하고 있다.
금리 하락을 기대하며 매수 시점을 늦춰온 잠재 구매자들이 시장으로 나오고, 최근 고금리에 주택을 구매한 대출 고객들의 ‘갈아타기’ 신청 역시 늘어날 수 있다는 전망이 나온다.
미국 주택시장은 기존 저금리 대출로 집을 산 주택 보유자들이 새집으로 갈아타길 주저하고, 잠재 주택 구매자들도 단기간 급등한 집값으로 인해 구매를 망설이면서 둔화 흐름을 이어왔다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 경기 부양과 주택가격 안정 등을 이유로 기준금리 인하를 지속적으로 주장해왔다.
