[헤럴드경제=민성기 기자] 모델 겸 방송인 한혜진이 자신과 똑 닮은 남동생을 공개했다.

26일 유튜브 채널 ‘한혜진 Han Hye Jin’에는 “남동생이랑 뭐 같이 하면 안되는 이유”라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 한혜진은 동생과 동생 친구를 집으로 불러 시공 도움을 요청했다.

잠시 후 누나 집에 도착한 한혜진의 남동생. 딱 봐도 남매라고 할 정도로 똑 닮아 눈길을 끌었다.

남동생과 친구는 줄 눈 시공을 위해 체크를 하고 바로 작업을 시작했고 한혜진도 장갑을 끼고 도구를 챙긴 뒤 힘을 보탰다.

한혜진은 차에 약을 가지러 가겠다는 동생의 말에 “담배 때문에 가는 거잖아. 피도 안 마른 것들이”라고 이야기했다.

이에 제작진은 “몇살 차이 나냐”고 물었고, 한혜진은 “한 살 차이”라고 밝혀 웃음을 안겼다. 한혜진은 “영원히 애기다. 태어났을 때부터 쟤가 동생이라 마흔한 살이고 두 살이고 나에게 아무 의미가 없다. 그러니 내가 마흔 두 살, 세 살이어도 아빠가 차 조심하라고 하는 거다”라고 이야기했다.

한혜진 동생은 누나의 어린 시절을 묻는 질문을 받았고, 한혜진은 “난 공부밖에 안 했다. 학교, 미술학원, 집이었다”고 먼저 대답했다.

이에 동생은 “친구가 없어가지고”라고 속삭였고, 한혜진은 “맞아”라고 인정했다.