플랫폼·서비스 전략의 고도화 및 혁신 주도

[헤럴드경제=손미정 기자] 카카오엔터테인먼트가 고정희 전 카카오뱅크 AI그룹장을 신임 공동대표로 내정하고, 장윤중·고정희 공동대표 체제로 전환한다.

카카오엔터테인먼트는 27일 고정희 신임 공동대표 내정자가 추후 주주총회와 이사회를 거쳐 오는 3월 말 공식 취임할 것이라고 밝혔다. 고 권기수 공동대표는 일신상의 이유로 사임한다.

고 내정자는 카카오그룹 내에서도 ICT산업에 대한 풍부한 경험과 인사이트를 갖춘 인물로 평가된다. 2002년 카카오그룹에 합류해 다음 카페·블로그 등 커뮤니티 사업과 일본법인 서비스 등을 맡았으며, 이후 카카오뱅크 최고서비스책임자, 최고전략책임자를 거쳐 최근까지 카카오뱅크 AI그룹장을 역임했다.

향후 고 신임 공동대표 내정자는 카카오엔터테인먼트의 다양한 플랫폼·서비스 전략의 고도화 및 혁신을 이끄는 역할을 할 예정이다.

카카오엔터테인먼트는 “고 내정자는 카카오뱅크를 사용자의 눈높이에 맞는 편의성과 안정성을 갖춘 금융서비스로 재탄생시켰으며, 다양한 대화형 AI서비스로 금융권 내 AI혁신을 이끄는 등 플랫폼과 서비스 분야에 리더십을 갖추고 있다”고 밝혔다.

장윤중 공동대표는 지식재산권(IP)와 글로벌에 더욱 역량을 집중한다. 장 공동대표는 아티스트들의 해외 활동 다각화와 글로벌 팬덤 확장을 바탕으로, 글로벌 메가IP 확보에 집중해 뮤직·스토리·미디어 등 카카오엔터테인먼트 전 사업 영역의 글로벌 로드맵을 구체화하고, 미래 성장을 위한 신사업 기회 발굴에 적극 나설 계획이다.

장윤중 공동대표와 고정희 신임 공동대표 내정자는 “카카오엔터테인먼트는 프리미엄IP와 차별화된 플랫폼 서비스로 강력한 IP밸류체인을 구축하고 있다”면서 “이를 바탕으로 사업간 시너지를 고도화하며 글로벌 엔터산업 내 키플레이어로서 확고하게 자리매김해 나가겠다”고 전했다.