[헤럴드경제=장연주 기자] 술에 취한 아버지가 부부싸움을 하다가 자신의 갓난아기를 강에 던지는 충격적인 일이 벌어졌다. 이에 놀란 어머니는 물속에 뛰어 들었고, 물에 빠진 아기는 얼굴이 새파랗게 질려 있었지만 응급조치로 간신히 숨이 돌아왔다.

25일(현지시간) 영국 일간 더선 등 외신에 따르면, 지난 22일 중국 광둥성 차오저우시 다리 위에서 충격적인 일이 벌어졌다.

두 자녀와 함께 길을 걷던 부부는 다리 위에서 말다툼을 벌였다. 당시 술에 취한 남편은 화를 참지 못하고 갑자기 자신의 갓난아기를 강에 던졌다.

순식간에 물에 빠진 아기는 수면 아래로 사라졌고, 놀란 엄마는 비명을 지르며 곧바로 물 속으로 뛰어들었다. 남편 역시 뒤따라 강에 들어갔지만, 혼자 남게 된 또 다른 아이가 울부짖으며 도움을 요청했다.

현장에 있던 행인들은 즉시 구조에 나섰고, 시민들의 합심으로 결국 아기는 물 밖으로 나왔다.

하지만 물에 빠진 아이는 얼굴이 파랗게 질려 있었고 물을 삼켜 움직이지 못했다. 구조대의 응급조치를 통해 결국 숨이 돌아왔다.

곧이어 구조된 아내는 아기를 끌어안고 오열하면서 남편에게 분노를 표출했다.

아버지의 충격적인 행동인 담긴 동영상이 SNS를 통해 확산하면서 중국 누리꾼들도 공분하며 “충격적이다”, “이건 살인미수”, “금수만도 못하다” 등 반응을 쏟아냈다.

한편, 이번 사건에 대해 법률 전문가들은 단순한 ‘감정적 통제 상실’을 넘어선 행위로, 살인미수나 고의 상해에 해당한다고 지적했다. 남편이 뒤늦게 강에 뛰어든 것은 양형에 참작될 수 있겠지만, 무거운 처벌을 피하기 어려울 것으로 전망했다.