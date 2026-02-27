[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데하이마트가 오는 3월 말까지 삼성전자 ‘갤럭시 S26 시리즈’(기본형·플러스·울트라) 구매 고객에게 캐시백과 즉시 할인 혜택을 제공한다고 27일 밝혔다.

이번 행사에서는 기기 용량을 업그레이드하는 더블 스토리지 혜택과 갤럭시 버즈4 시리즈 10% 할인 쿠폰 등 삼성전자에서 제공하는 혜택 외에도 최대 55만원 할인을 지원한다. 전국 300여개 매장과 온라인쇼핑몰에서 진행한다.

통신사 연계 모델은 행사카드로 구매 시 최대 55만원 혜택을 제공한다. 롯데모바일플러스카드로 구매하면 통신사에 따라 최대 20만원 캐시백 혜택을 받을 수 있다. 사전예약 기간인 내달 5일까지 구매하면 추가 35만원 할인도 제공한다.

또 자급제 모델은 행사 카드 구매 시 최대 23만원과 모델별 최대 5만원의 캐시백을 추가로 증정한다. ‘유모바일’ 알뜰폰 유심도 제공한다.

이언석 롯데하이마트 스마트가전부문장은 “캐시백부터 즉시할인, 사은품까지 다양한 혜택을 누리길 바란다”고 말했다.